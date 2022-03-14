12:26 14.03.2022 (обновлено: 12:53 14.03.2022)
ВСУ за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ за 15 минут обстреляли два населенных пункта
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press ServiceУкраинские военные на учениях
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные на учениях. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта, в том числе Донецк, выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... населенный пункт Александровка: выпущено две мины калибром 120 миллиметров... город Донецк (Петровский район), выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.