https://ria.ru/20220314/obstrel-1778035719.html

ВСУ за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

ВСУ за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.03.2022

ВСУ за 15 минут обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта, в том числе Донецк, выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:26

2022-03-14T12:26

2022-03-14T12:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770797177_0:67:2237:1325_1920x0_80_0_0_33d149ad762c5774c8115296dda5b447.jpg

ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли два населенных пункта, в том числе Донецк, выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению... населенный пункт Александровка: выпущено две мины калибром 120 миллиметров... город Донецк (Петровский район), выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СЦКК.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/donetsk-1778039562.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр