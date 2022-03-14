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Генпрокурор Украины допустила обмен пленными с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/obmen-1778139441.html
Генпрокурор Украины допустила обмен пленными с Россией
Генпрокурор Украины допустила обмен пленными с Россией - РИА Новости, 14.03.2022
Генпрокурор Украины допустила обмен пленными с Россией
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не исключает проведения обменов пленными с Россией. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:08
2022-03-14T19:37
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
донбасс
украина
ирина венедиктова
генеральная прокуратура украины
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не исключает проведения обменов пленными с Россией.Минобороны РФ ранее указывало, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/yanukovich-1778128469.html
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в мире, россия, донбасс, украина, ирина венедиктова, генеральная прокуратура украины, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, пленные
19:08 14.03.2022 (обновлено: 19:37 14.03.2022)
 
Генпрокурор Украины допустила обмен пленными с Россией

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила, что не исключает обмена пленными с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не исключает проведения обменов пленными с Россией.
"У нас сейчас могут намечаться некоторые обмены (пленными с РФ – ред.)", - сказала Венедиктова в понедельник в эфире телеканала "Украина 24".
Минобороны РФ ранее указывало, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Шанс остановить трагедию на Украине еще есть, заявил Янукович
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонбассУкраинаИрина ВенедиктоваГенеральная прокуратура УкраиныВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРпленные
 
 
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