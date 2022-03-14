https://ria.ru/20220314/obmen-1778139441.html

Генпрокурор Украины допустила обмен пленными с Россией

Генпрокурор Украины допустила обмен пленными с Россией - РИА Новости, 14.03.2022

Генпрокурор Украины допустила обмен пленными с Россией

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не исключает проведения обменов пленными с Россией. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:08

2022-03-14T19:08

2022-03-14T19:37

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

россия

донбасс

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ирина венедиктова

генеральная прокуратура украины

владимир путин

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не исключает проведения обменов пленными с Россией.Минобороны РФ ранее указывало, что будут найдены и понесут суровую ответственность украинские нацисты и руководители киевского режима, причастные к издевательствам над российскими военнопленными, а также все "прямо призывающие к издевательствам над российскими военнослужащими". Подчеркивается, что подобные действия являются серьезным нарушением норм международного права.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Владимир Лаврентьев

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