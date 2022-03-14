https://ria.ru/20220314/nikitin-1778119056.html
Регионы России смогут использовать нижегородское ПО градостроительства
Регионы России смогут использовать нижегородское ПО градостроительства - РИА Новости, 14.03.2022
Регионы России смогут использовать нижегородское ПО градостроительства
Программное обеспечение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области смогут использовать... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:27
2022-03-14T17:27
2022-03-14T17:28
нижегородская область
россия
нижегородская область
глеб никитин
технологии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Программное обеспечение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области смогут использовать другие регионы России, заявил глава региона Глеб Никитин.Портал ГИСОГД предназначен для публикации общедоступной градостроительной информации. Программное обеспечение ГИСОГД Нижегородской области размещено в Национальном фонде алгоритмов и программ РФ, чтобы другие регионы могли наполнять его собственными данными."Это свидетельствует о том, что региону удалось создать одно из самых эффективных в России ПО для ведения градостроительных процессов. Портал, по сути, работает как помощник для инвестора. Упрощает для застройщика доступ к необходимой информации о территории, анализу возможностей и ограничений. Местные власти тоже имеют все градостроительные данные, собранные в одном месте. Результат – градостроительную документацию оформляют быстрее и прозрачнее", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области была создана по инициативе правительства региона как информационный портал обеспечения градостроительной деятельности. На сегодняшний день к ней подключено более 1 тысячи пользователей, в том числе 52 органа местного самоуправления и 10 органов исполнительной власти."ГИСОГД Нижегородской области оперирует 2 тысячи информационных слоев и 3 миллиона объектов, содержит актуальную, обновляемую информацию о текущей и планируемой градостроительной деятельности, реализации федеральных проектов, региональных инвестиционных программ и нацпроектов", - говорится в сообщении.Теперь программное обеспечение ГИСОГД Нижегородской области находится в свободном для госструктур доступе и может быть безвозмездно использовано во всех регионах РФ. Кроме Нижегородской области, в Национальном фонде алгоритмов и программ размещены ГИСОГД Краснодарского края, Тульской, Тюменской, Новосибирской и Московской областей.Портал ГИСОГД Нижегородской области в 2021 году занял второе место среди открытых систем пространственных данных 18 крупнейших городов России. Исследование "Цифровизация российских городов: рейтинг открытых систем пространственных данных" провели специалисты Института экономики города.
https://ria.ru/20220311/ekonomika-1777760179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нижегородская область, глеб никитин, технологии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Программное обеспечение Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области смогут использовать другие регионы России, заявил глава региона Глеб Никитин.
Портал ГИСОГД предназначен для публикации общедоступной градостроительной информации. Программное обеспечение ГИСОГД Нижегородской области
размещено в Национальном фонде алгоритмов и программ РФ, чтобы другие регионы могли наполнять его собственными данными.
"Это свидетельствует о том, что региону удалось создать одно из самых эффективных в России
ПО для ведения градостроительных процессов. Портал, по сути, работает как помощник для инвестора. Упрощает для застройщика доступ к необходимой информации о территории, анализу возможностей и ограничений. Местные власти тоже имеют все градостроительные данные, собранные в одном месте. Результат – градостроительную документацию оформляют быстрее и прозрачнее", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Нижегородской области была создана по инициативе правительства региона как информационный портал обеспечения градостроительной деятельности. На сегодняшний день к ней подключено более 1 тысячи пользователей, в том числе 52 органа местного самоуправления и 10 органов исполнительной власти.
"ГИСОГД Нижегородской области оперирует 2 тысячи информационных слоев и 3 миллиона объектов, содержит актуальную, обновляемую информацию о текущей и планируемой градостроительной деятельности, реализации федеральных проектов, региональных инвестиционных программ и нацпроектов", - говорится в сообщении.
Теперь программное обеспечение ГИСОГД Нижегородской области находится в свободном для госструктур доступе и может быть безвозмездно использовано во всех регионах РФ. Кроме Нижегородской области, в Национальном фонде алгоритмов и программ размещены ГИСОГД Краснодарского края
, Тульской, Тюменской, Новосибирской и Московской областей
.
Портал ГИСОГД Нижегородской области в 2021 году занял второе место среди открытых систем пространственных данных 18 крупнейших городов России. Исследование "Цифровизация российских городов: рейтинг открытых систем пространственных данных" провели специалисты Института экономики города.
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