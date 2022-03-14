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Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень - РИА Новости, 14.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220314/nika-1778095454.html
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень - РИА Новости, 14.03.2022
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень
Российская академия кинематографических искусств приняла решение о переносе на осень церемонии вручения кинопремии "Ника", сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:18
2022-03-14T16:18
культура
новости культуры
ника (премия)
кино и сериалы
вадим перельман
глеб панфилов
филипп янковский
павел деревянко
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российская академия кинематографических искусств приняла решение о переносе на осень церемонии вручения кинопремии "Ника", сообщается на официальном сайте премии.Точная дата будет сообщена позднее.Ранее 28 февраля был оглашен список номинантов на премию "Ника" за 2021 год. На звание "Лучший фильм" претендуют "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе номер 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова. За приз в категории "Лучшая мужская роль" будут бороться Филипп Янковский, Юра Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова, Тинатин Далакишвили, Ксения Раппопорт.Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
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новости культуры, ника (премия), кино и сериалы, вадим перельман, глеб панфилов, филипп янковский, павел деревянко, ксения раппопорт
16:18 14.03.2022
 
Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень

Торжественную церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли с апреля на осень

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкXXXIII церемония вручения кинематографической премии "Ника"
XXXIII церемония вручения кинематографической премии Ника - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российская академия кинематографических искусств приняла решение о переносе на осень церемонии вручения кинопремии "Ника", сообщается на официальном сайте премии.
Точная дата будет сообщена позднее.
Ранее 28 февраля был оглашен список номинантов на премию "Ника" за 2021 год. На звание "Лучший фильм" претендуют "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе номер 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова.
За приз в категории "Лучшая мужская роль" будут бороться Филипп Янковский, Юра Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова, Тинатин Далакишвили, Ксения Раппопорт.
Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.
Буклет международного кинофестиваля Золотой ворон - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 14:56Культура
Международный кинофестиваль "Золотой ворон" на Чукотке перенесли на осень
 
КультураНовости культурыНика (премия)Кино и сериалыВадим ПерельманГлеб ПанфиловФилипп ЯнковскийПавел ДеревянкоКсения Раппопорт
 
 
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