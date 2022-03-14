https://ria.ru/20220314/nika-1778095454.html

Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень

Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень - РИА Новости, 14.03.2022

Церемонию вручения кинопремии "Ника" перенесли на осень

Российская академия кинематографических искусств приняла решение о переносе на осень церемонии вручения кинопремии "Ника", сообщается на официальном сайте... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:18

2022-03-14T16:18

2022-03-14T16:18

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Российская академия кинематографических искусств приняла решение о переносе на осень церемонии вручения кинопремии "Ника", сообщается на официальном сайте премии.Точная дата будет сообщена позднее.Ранее 28 февраля был оглашен список номинантов на премию "Ника" за 2021 год. На звание "Лучший фильм" претендуют "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, "Медея" Александра Зельдовича, "Купе номер 6" Юхо Куосманена, "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, "Уроки фарси" Вадима Перельмана, а также "Иван Денисович" Глеба Панфилова. За приз в категории "Лучшая мужская роль" будут бороться Филипп Янковский, Юра Борисов, Павел Деревянко и Мераб Нинидзе. Лучшими актрисами могут стать Милана Агузарова, Тинатин Далакишвили, Ксения Раппопорт.Национальная кинематографическая премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.

https://ria.ru/20220314/voron-1778077179.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ника (премия), кино и сериалы, вадим перельман, глеб панфилов, филипп янковский, павел деревянко, ксения раппопорт