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Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть - РИА Новости, 14.03.2022
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Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть
Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть - РИА Новости, 14.03.2022
Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть
Россия и Белоруссия проработают более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко по... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:37
2022-03-14T23:38
союзное государство
экономика
цены на нефть
роман головченко
михаил мишустин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с премьером России Михаилом Мишустиным."Есть понимание, что нужно улучшить нашу позицию по плате за энергоносители, хотя и сейчас цены у нас достаточно комфортные, особенно по газу. Но дисбалансы, вызванные хаотическим ценообразованием по нефти, вынуждают нас искать более оптимальную формулу работы. И понимание российских коллег есть", - сказал Головченко, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского правительства.По его словам, в ближайшие дни будут работать эксперты, чтобы вывести новую формулу цены на нефть.Головченко подчеркнул, что цена должна быть такой, чтобы обеспечить рентабельность работы белорусской нефтепереработки.
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экономика, цены на нефть, роман головченко, михаил мишустин, россия, белоруссия
23:37 14.03.2022 (обновлено: 23:38 14.03.2022)
 
Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть

Премьер Белоруссии Головченко: Москва и Минск проработают оптимальную цену на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с премьером России Михаилом Мишустиным.
"Есть понимание, что нужно улучшить нашу позицию по плате за энергоносители, хотя и сейчас цены у нас достаточно комфортные, особенно по газу. Но дисбалансы, вызванные хаотическим ценообразованием по нефти, вынуждают нас искать более оптимальную формулу работы. И понимание российских коллег есть", - сказал Головченко, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского правительства.
По его словам, в ближайшие дни будут работать эксперты, чтобы вывести новую формулу цены на нефть.
Головченко подчеркнул, что цена должна быть такой, чтобы обеспечить рентабельность работы белорусской нефтепереработки.
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Союзное государствоЭкономикаЦены на нефтьРоман ГоловченкоМихаил МишустинРоссияБелоруссия
 
 
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