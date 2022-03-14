https://ria.ru/20220314/neft-1778172767.html
Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть
Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть - РИА Новости, 14.03.2022
Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть
Россия и Белоруссия проработают более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко по... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:37
2022-03-14T23:37
2022-03-14T23:38
союзное государство
экономика
цены на нефть
роман головченко
михаил мишустин
россия
белоруссия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с премьером России Михаилом Мишустиным."Есть понимание, что нужно улучшить нашу позицию по плате за энергоносители, хотя и сейчас цены у нас достаточно комфортные, особенно по газу. Но дисбалансы, вызванные хаотическим ценообразованием по нефти, вынуждают нас искать более оптимальную формулу работы. И понимание российских коллег есть", - сказал Головченко, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского правительства.По его словам, в ближайшие дни будут работать эксперты, чтобы вывести новую формулу цены на нефть.Головченко подчеркнул, что цена должна быть такой, чтобы обеспечить рентабельность работы белорусской нефтепереработки.
https://ria.ru/20220314/raschety-1778147697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, роман головченко, михаил мишустин, россия, белоруссия
23:37 14.03.2022 (обновлено: 23:38 14.03.2022)
Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть
Премьер Белоруссии Головченко: Москва и Минск проработают оптимальную цену на нефть