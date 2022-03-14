https://ria.ru/20220314/neft-1778172767.html

Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть

Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть - РИА Новости, 14.03.2022

Москва и Минск проработают оптимальную цену на российскую нефть

Россия и Белоруссия проработают более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко по... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T23:37

2022-03-14T23:37

2022-03-14T23:38

союзное государство

экономика

цены на нефть

роман головченко

михаил мишустин

россия

белоруссия

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия проработают более оптимальную формулу цены на поставляемую Минску российскую нефть, сообщил премьер-министр республики Роман Головченко по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров с премьером России Михаилом Мишустиным."Есть понимание, что нужно улучшить нашу позицию по плате за энергоносители, хотя и сейчас цены у нас достаточно комфортные, особенно по газу. Но дисбалансы, вызванные хаотическим ценообразованием по нефти, вынуждают нас искать более оптимальную формулу работы. И понимание российских коллег есть", - сказал Головченко, чей видеокомментарий распространила пресс-служба белорусского правительства.По его словам, в ближайшие дни будут работать эксперты, чтобы вывести новую формулу цены на нефть.Головченко подчеркнул, что цена должна быть такой, чтобы обеспечить рентабельность работы белорусской нефтепереработки.

https://ria.ru/20220314/raschety-1778147697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, роман головченко, михаил мишустин, россия, белоруссия