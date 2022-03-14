ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве
Представитель кабмина Польши Наимский: ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти
Добыча нефти
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский союз не сможет так же легко наложить санкции на российскую нефть, как США, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского телевидения.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно заявлял, что добивается от Еврокомиссии введения полного эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля. До этого США отказались от закупки российских энергоносителей.
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"Возможно, ключевым моментом является то, что поставки нефти в США из России – это, если я хорошо помню, около 8% американского потребления", - сказал Наимский.
"Американцы могут в любой момент заместить этот объем собственным производством или высвобождением своих огромных запасов. В связи с этим влияние такого решения на американскую экономику минимально, а в Европе – огромно", - добавил он.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.