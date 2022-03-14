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ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве - РИА Новости, 14.03.2022
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ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве
ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве - РИА Новости, 14.03.2022
ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве
Европейский союз не сможет так же легко наложить санкции на российскую нефть, как США, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:51
2022-03-14T10:51
в мире
россия
сша
евросоюз
польша
цены на нефть
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ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский союз не сможет так же легко наложить санкции на российскую нефть, как США, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского телевидения.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно заявлял, что добивается от Еврокомиссии введения полного эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля. До этого США отказались от закупки российских энергоносителей."Возможно, ключевым моментом является то, что поставки нефти в США из России – это, если я хорошо помню, около 8% американского потребления", - сказал Наимский."Американцы могут в любой момент заместить этот объем собственным производством или высвобождением своих огромных запасов. В связи с этим влияние такого решения на американскую экономику минимально, а в Европе – огромно", - добавил он.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.
https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, польша, цены на нефть
10:51 14.03.2022
 
ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве

Представитель кабмина Польши Наимский: ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский союз не сможет так же легко наложить санкции на российскую нефть, как США, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского телевидения.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно заявлял, что добивается от Еврокомиссии введения полного эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля. До этого США отказались от закупки российских энергоносителей.
Очередь на АЗС в Испании - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:00
Антироссийские санкции убивают экономику Европы
"Возможно, ключевым моментом является то, что поставки нефти в США из России – это, если я хорошо помню, около 8% американского потребления", - сказал Наимский.
"Американцы могут в любой момент заместить этот объем собственным производством или высвобождением своих огромных запасов. В связи с этим влияние такого решения на американскую экономику минимально, а в Европе – огромно", - добавил он.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.
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