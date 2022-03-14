https://ria.ru/20220314/neft-1778010385.html

ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве

ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве - РИА Новости, 14.03.2022

ЕС не сможет легко отказаться от российской нефти, заявили в Варшаве

Европейский союз не сможет так же легко наложить санкции на российскую нефть, как США, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:51

2022-03-14T10:51

2022-03-14T10:51

в мире

россия

сша

евросоюз

польша

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289262_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_76be8655ce038d914367d0075c213d61.jpg

ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Европейский союз не сможет так же легко наложить санкции на российскую нефть, как США, заявил уполномоченный представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского телевидения.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно заявлял, что добивается от Еврокомиссии введения полного эмбарго на поставки из России нефти, газа и угля. До этого США отказались от закупки российских энергоносителей."Возможно, ключевым моментом является то, что поставки нефти в США из России – это, если я хорошо помню, около 8% американского потребления", - сказал Наимский."Американцы могут в любой момент заместить этот объем собственным производством или высвобождением своих огромных запасов. В связи с этим влияние такого решения на американскую экономику минимально, а в Европе – огромно", - добавил он.Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций.

https://ria.ru/20220314/sanktsii-1777966618.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777918098.html

россия

сша

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, евросоюз, польша, цены на нефть