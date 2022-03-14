https://ria.ru/20220314/natsionalisty-1778078057.html
Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков
Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков
Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обстреле... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:52
2022-03-14T14:52
2022-03-14T14:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
киев
министерство здравоохранения днр
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обстреле Донецка и гибели там мирных граждан.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева."Сегодня пришли очень трагические известия из Донецка, где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины, которая, судя по всему, действует по подсказке и методике своих заокеанских хозяев", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, киев, министерство здравоохранения днр, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
14:52 14.03.2022 (обновлено: 14:56 14.03.2022)
Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков
Песков: националисты действуют по методике заокеанских хозяев, обстреливая Донецк