https://ria.ru/20220314/natsionalisty-1778078057.html

Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков

Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022

Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков

Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обстреле... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:52

2022-03-14T14:52

2022-03-14T14:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

киев

министерство здравоохранения днр

донецк (днр)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обстреле Донецка и гибели там мирных граждан.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева."Сегодня пришли очень трагические известия из Донецка, где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины, которая, судя по всему, действует по подсказке и методике своих заокеанских хозяев", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html

донецкая народная республика

киев

донецк (днр)

украина

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Петр Попадюк

в мире, донецкая народная республика, киев, министерство здравоохранения днр, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр