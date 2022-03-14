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Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/natsionalisty-1778078057.html
Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков
Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков
Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обстреле... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:52
2022-03-14T14:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
киев
министерство здравоохранения днр
донецк (днр)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обстреле Донецка и гибели там мирных граждан.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева."Сегодня пришли очень трагические известия из Донецка, где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины, которая, судя по всему, действует по подсказке и методике своих заокеанских хозяев", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20220314/demilitarizatsiya-1778072315.html
донецкая народная республика
киев
донецк (днр)
украина
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в мире, донецкая народная республика, киев, министерство здравоохранения днр, донецк (днр), вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
14:52 14.03.2022 (обновлено: 14:56 14.03.2022)
 
Националисты действуют по методике заокеанских хозяев, заявил Песков

Песков: националисты действуют по методике заокеанских хозяев, обстреливая Донецк

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военнослужащие
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Украинские националисты действуют по подсказке и методике своих заокеанских хозяев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об обстреле Донецка и гибели там мирных граждан.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что у Дома правительства в центре города была сбита украинская ракета "Точка-У". Штаб территориальной обороны ДНР сообщал о 20 погибших и девяти раненых, а минздрав ДНР - о 17 погибших и госпитализации 28 пострадавших. Как заявил Пушилин, удар ракетой "Точка-У" по Донецку со стороны украинских войск - это военное преступление Киева.
"Сегодня пришли очень трагические известия из Донецка, где более 20 мирных граждан погибли от удара ракеты, выпущенной Вооруженными силами Украины, которая, судя по всему, действует по подсказке и методике своих заокеанских хозяев", - сказал Песков журналистам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевМинистерство здравоохранения ДНРДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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