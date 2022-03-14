https://ria.ru/20220314/nato-1778138215.html
В Брюсселе состоится внеочередная сессия глав Минобороны стран НАТО
В Брюсселе состоится внеочередная сессия глав Минобороны стран НАТО - РИА Новости, 14.03.2022
В Брюсселе состоится внеочередная сессия глав Минобороны стран НАТО
Внеочередная сессия министров обороны стран НАТО, посвященная ситуации на Украине, состоится в среду в Брюсселе, сообщает министерство национальной обороны... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T19:03
2022-03-14T19:03
2022-03-14T19:03
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украина
брюссель
нато
хулуси акар
турция
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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Внеочередная сессия министров обороны стран НАТО, посвященная ситуации на Украине, состоится в среду в Брюсселе, сообщает министерство национальной обороны Турции."Министр национальной обороны Хулуси Акар отправится в Брюссель для участия во внеочередной сессии министров обороны стран НАТО. Министры обороны стран НАТО проведут внеочередное совещание в среду, 16 марта, для оценки развития событий, связанных с нападением России на Украину. Ожидается, что Акар, который примет участие в заседаниях, которые пройдут в рамках встречи в штаб-квартире НАТО, также проведет двусторонние встречи", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
https://ria.ru/20220314/oon-1778132371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, брюссель, нато, хулуси акар, турция
В Брюсселе состоится внеочередная сессия глав Минобороны стран НАТО
Внеочередная сессия глав МО стран НАТО, посвященная Украине, состоится в среду в Брюсселе