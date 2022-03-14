https://ria.ru/20220314/nato-1778138215.html

В Брюсселе состоится внеочередная сессия глав Минобороны стран НАТО

В Брюсселе состоится внеочередная сессия глав Минобороны стран НАТО - РИА Новости, 14.03.2022

В Брюсселе состоится внеочередная сессия глав Минобороны стран НАТО

Внеочередная сессия министров обороны стран НАТО, посвященная ситуации на Украине, состоится в среду в Брюсселе, сообщает министерство национальной обороны... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T19:03

2022-03-14T19:03

2022-03-14T19:03

в мире

россия

украина

брюссель

нато

хулуси акар

турция

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АНКАРА, 14 мар – РИА Новости. Внеочередная сессия министров обороны стран НАТО, посвященная ситуации на Украине, состоится в среду в Брюсселе, сообщает министерство национальной обороны Турции."Министр национальной обороны Хулуси Акар отправится в Брюссель для участия во внеочередной сессии министров обороны стран НАТО. Министры обороны стран НАТО проведут внеочередное совещание в среду, 16 марта, для оценки развития событий, связанных с нападением России на Украину. Ожидается, что Акар, который примет участие в заседаниях, которые пройдут в рамках встречи в штаб-квартире НАТО, также проведет двусторонние встречи", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.

https://ria.ru/20220314/oon-1778132371.html

россия

украина

брюссель

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, брюссель, нато, хулуси акар, турция