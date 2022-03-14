https://ria.ru/20220314/nato-1778081930.html

Приближение НАТО к границам России уже агрессия, заявили в Каракасе

Приближение НАТО к границам России уже агрессия, заявили в Каракасе - РИА Новости, 14.03.2022

Приближение НАТО к границам России уже агрессия, заявили в Каракасе

Венесуэла категорически против приближения военного блока НАТО к границам России и считает, что это само по себе является агрессией, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:05

2022-03-14T15:05

2022-03-14T15:06

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венесуэла

мид венесуэлы

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АНТАЛЬЯ, 14 мар – РИА Новости. Венесуэла категорически против приближения военного блока НАТО к границам России и считает, что это само по себе является агрессией, заявил РИА Новости министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия."НАТО сама по себе является анахронизмом. Ее вообще не должно быть. НАТО существует и создана для нападения на восток, и сегодня в ней нет необходимости... Никто не может договориться, и расширение НАТО до самых пределов Российской Федерации само по себе является агрессией. Мы осуждали это раньше и осуждаем сегодня", - сказал министр.

россия

венесуэла

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, россия, венесуэла, мид венесуэлы