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"Не могу отказать друзьям и работаю бесплатно". Подкаст "Страхи"

"Не могу отказать друзьям и работаю бесплатно". Подкаст "Страхи" - РИА Новости, 14.03.2022

"Не могу отказать друзьям и работаю бесплатно". Подкаст "Страхи"

Героиня эпизода Лилия - архитектор. Она хочет перейти из офисной работы на фриланс, но каждый раз, когда кто-то (особенно знакомый) заказывает у нее проект, Лилия не может назначить адекватную цену, а часто и вовсе соглашается работать бесплатно. Решить эту проблему девушке помогут знания финансовой грамотности и проработка психологических проблем.

2022-03-14T12:00

2022-03-14T12:00

2022-03-14T12:17

страхи

подкаст

наталья лосева

общество

деньги

психология богатства

работа

удаленная работа

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"Не могу отказать друзьям и работаю бесплатно". Подкаст "Страхи" Героиня эпизода Лилия - архитектор. Она хочет перейти из офисной работы на фриланс, но каждый раз, когда кто-то (особенно знакомый) заказывает у нее проект, Лилия не может назначить адекватную цену, а часто и вовсе соглашается работать бесплатно. Решить эту проблему девушке помогут знания финансовой грамотности и проработка психологических проблем. audio/mpeg

"Не могу отказать друзьям и работаю бесплатно". Подкаст "Страхи" Героиня эпизода Лилия - архитектор. Она хочет перейти из офисной работы на фриланс, но каждый раз, когда кто-то (особенно знакомый) заказывает у нее проект, Лилия не может назначить адекватную цену, а часто и вовсе соглашается работать бесплатно. Решить эту проблему девушке помогут знания финансовой грамотности и проработка психологических проблем. audio/mpeg

Понять, почему иногда бывает стыдно просить деньги за свои услуги, и как это стеснение преодолеть, помогали: финансовый советник, предприниматель Елена Парий, психолог, коуч, бизнес-тренер Сергей Насибян. Своей проблемой делилась героиня эпизода Лилия.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.03:25 История Лилии12:00 "Как найти человека, который будет продавать мои услуги за меня?"13:15 Как установить адекватную цену за свою работу?15:00 Убеждения, которые мешают героине зарабатывать 17:20 Как понять, чего на самом деле боишься?23:00 "Не надо беспокоиться, что подумают люди, когда вы назовете им свою цену"25:00 Советы экспертов героинеЭпизоды "Страхов" обычно выходят по понедельникам.Приглашаем вас стать героем подкаста "Страхи".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль Телеграме и Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, наталья лосева, общество, деньги, психология богатства, работа, удаленная работа, психология, аудио