https://ria.ru/20220314/moskva-1777983844.html

Москва в 2021 году увеличила финансирование программ соцнаправленности

Москва в 2021 году увеличила финансирование программ соцнаправленности - РИА Новости, 14.03.2022

Москва в 2021 году увеличила финансирование программ соцнаправленности

Бюджетное финансирование программ социальной направленности в Москве в прошлом году выросло почти на 7%, говорится на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T07:39

2022-03-14T07:39

2022-03-14T07:40

москва

общество

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бюджетное финансирование программ социальной направленности в Москве в прошлом году выросло почти на 7%, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Подчеркивается, что на реализацию программы "Столичное здравоохранение" в 2021 году из бюджета выделили 590,9 миллиарда рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования - 898,3 миллиарда рублей."По сравнению с 2020 годом бюджетное финансирование программы выросло на 20,6 миллиарда рублей или 3,6 процента. К уровню 2019 года увеличение в 1,8 раза - на 270,2 миллиарда рублей", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.Отмечается, что второй по объему финансирования стала соцпрограмма "Социальная поддержка жителей города Москвы". За год на ее реализацию направили 580,9 миллиарда рублей, что сопоставимо с уровнем 2020 года."Мерами социальной поддержки в денежной и натуральной форме охвачены около 4,5 миллиона жителей города. В 2021 году сохранены все действующие льготы и программы поддержки москвичей, проиндексированы социальные выплаты и заработные платы работников бюджетной сферы", - отметила Елена Зяббарова.

https://realty.ria.ru/20220312/moskva-1777841383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

москва, общество