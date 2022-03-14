https://ria.ru/20220314/moskva-1777983844.html
Москва в 2021 году увеличила финансирование программ соцнаправленности
Москва в 2021 году увеличила финансирование программ соцнаправленности - РИА Новости, 14.03.2022
Москва в 2021 году увеличила финансирование программ соцнаправленности
Бюджетное финансирование программ социальной направленности в Москве в прошлом году выросло почти на 7%, говорится на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T07:39
2022-03-14T07:39
2022-03-14T07:40
москва
общество
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Бюджетное финансирование программ социальной направленности в Москве в прошлом году выросло почти на 7%, говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы.Подчеркивается, что на реализацию программы "Столичное здравоохранение" в 2021 году из бюджета выделили 590,9 миллиарда рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования - 898,3 миллиарда рублей."По сравнению с 2020 годом бюджетное финансирование программы выросло на 20,6 миллиарда рублей или 3,6 процента. К уровню 2019 года увеличение в 1,8 раза - на 270,2 миллиарда рублей", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой.Отмечается, что второй по объему финансирования стала соцпрограмма "Социальная поддержка жителей города Москвы". За год на ее реализацию направили 580,9 миллиарда рублей, что сопоставимо с уровнем 2020 года."Мерами социальной поддержки в денежной и натуральной форме охвачены около 4,5 миллиона жителей города. В 2021 году сохранены все действующие льготы и программы поддержки москвичей, проиндексированы социальные выплаты и заработные платы работников бюджетной сферы", - отметила Елена Зяббарова.
https://realty.ria.ru/20220312/moskva-1777841383.html
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москва, общество
07:39 14.03.2022 (обновлено: 07:40 14.03.2022)
Москва в 2021 году увеличила финансирование программ соцнаправленности
Москва в 2021 году увеличила финансирование программы соцнаправленности на 6,9 процента
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости.
Бюджетное финансирование программ социальной направленности в Москве в прошлом году выросло почти на 7%, говорится
на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"В прошлом году Москва увеличила финансирование программ социальной направленности на 6,9% по отношению к 2020 году и на 41,2% - к 2019. На развитие здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальную поддержку жителей города направили 1 триллион 751,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что на реализацию программы "Столичное здравоохранение" в 2021 году из бюджета выделили 590,9 миллиарда рублей. С учетом средств территориального фонда обязательного медицинского страхования - 898,3 миллиарда рублей.
"По сравнению с 2020 годом бюджетное финансирование программы выросло на 20,6 миллиарда рублей или 3,6 процента. К уровню 2019 года увеличение в 1,8 раза - на 270,2 миллиарда рублей", - приводятся на сайте слова министра правительства Москвы
, руководителя департамента финансов Елены Зяббаровой
.
Отмечается, что второй по объему финансирования стала соцпрограмма "Социальная поддержка жителей города Москвы". За год на ее реализацию направили 580,9 миллиарда рублей, что сопоставимо с уровнем 2020 года.
"Мерами социальной поддержки в денежной и натуральной форме охвачены около 4,5 миллиона жителей города. В 2021 году сохранены все действующие льготы и программы поддержки москвичей, проиндексированы социальные выплаты и заработные платы работников бюджетной сферы", - отметила Елена Зяббарова.