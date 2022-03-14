https://ria.ru/20220314/model-1778039043.html

Источник раскрыл подробности убийства модели, чье тело нашли в чемодане

Источник раскрыл подробности убийства модели, чье тело нашли в чемодане - РИА Новости, 14.03.2022

Источник раскрыл подробности убийства модели, чье тело нашли в чемодане

Возлюбленный московской модели Гретты Ведлер три дня после убийства держал ее тело под кроватью в отеле, а затем сложил останки в чемодан и отвез в гараж,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:30

2022-03-14T12:30

2022-03-14T12:38

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

липецк

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Возлюбленный московской модели Гретты Ведлер три дня после убийства держал ее тело под кроватью в отеле, а затем сложил останки в чемодан и отвез в гараж, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах."Предварительно установлено, что в московском отеле девушка поссорилась со своим возлюбленным из-за денег, в результате фигурант задушил ее. Три дня мужчина держал тело в отеле. Убитую он прятал под кровать, а на дверь номера, когда уходил, вешал табличку "не беспокоить", - рассказал собеседник агентства.По его словам, спустя три дня мужчина отвез убитую в Липецк, положил ее тело в чемодан и спрятал в гараже загородного дома родителей девушки.Покойная состояла в отношениях с мужчиной с 2015 года, отметил источник. При этом со своей матерью девушка не общалась несколько лет.По данным столичного главка СК РФ, сейчас предполагаемый убийца задержан и полностью признал вину. Случившееся он объяснил "финансовыми и бытовыми разногласиями". Следствие будет просить суд о его заключении в СИЗО.

https://ria.ru/20220314/ubiystvo-1778020234.html

москва

липецк

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), липецк