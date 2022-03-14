https://ria.ru/20220314/mks-1778085043.html

Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС

Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС - РИА Новости, 14.03.2022

Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС

"Роскосмос" примет решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции, когда получит от США, Канады и Европы ответы о возможном... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:17

2022-03-14T15:17

2022-03-14T15:23

международная космическая станция (мкс)

евросоюз

наса

сша

россия

роскосмос

дмитрий рогозин

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" примет решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции, когда получит от США, Канады и Европы ответы о возможном снятии санкций с российских предприятий, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."В них (в письмах – ред.) мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца. Это позволит нам сформулировать нашу окончательную позицию по срокам завершения нашего сотрудничества на Международной космической станции", - написал Рогозин в Telegram-канале.Он уточнил, что письма направлены руководству НАСА, Канадского космического агентства и Европейского космического агентства.Ранее Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направляет письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций агентствам-партнерам по МКС.

https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html

https://ria.ru/20220314/mks-1778003636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

международная космическая станция (мкс), евросоюз, наса, сша, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, европейское космическое агентство, канада, в мире, космос