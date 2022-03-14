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Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС - РИА Новости, 14.03.2022
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Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС
Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС - РИА Новости, 14.03.2022
Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС
"Роскосмос" примет решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции, когда получит от США, Канады и Европы ответы о возможном... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:17
2022-03-14T15:23
международная космическая станция (мкс)
евросоюз
наса
сша
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" примет решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции, когда получит от США, Канады и Европы ответы о возможном снятии санкций с российских предприятий, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."В них (в письмах – ред.) мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца. Это позволит нам сформулировать нашу окончательную позицию по срокам завершения нашего сотрудничества на Международной космической станции", - написал Рогозин в Telegram-канале.Он уточнил, что письма направлены руководству НАСА, Канадского космического агентства и Европейского космического агентства.Ранее Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направляет письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций агентствам-партнерам по МКС.
https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html
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международная космическая станция (мкс), евросоюз, наса, сша, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, европейское космическое агентство, канада, в мире, космос
15:17 14.03.2022 (обновлено: 15:23 14.03.2022)
 
Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС

"Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС, когда получит ответы о снятии санкций

© Фото : Олег Новицкий/РоскосмосМеждународная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© Фото : Олег Новицкий/Роскосмос
Международная космическая станция с пристыкованным модулем "Наука"
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" примет решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции, когда получит от США, Канады и Европы ответы о возможном снятии санкций с российских предприятий, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"В них (в письмах – ред.) мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца. Это позволит нам сформулировать нашу окончательную позицию по срокам завершения нашего сотрудничества на Международной космической станции", - написал Рогозин в Telegram-канале.
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Международная космическая станция (МКС)ЕвросоюзНАСАСШАРоссияРоскосмосДмитрий РогозинЕвропейское космическое агентствоКанадаВ миреКосмос
 
 
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