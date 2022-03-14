https://ria.ru/20220314/mks-1778085043.html
Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС
Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС - РИА Новости, 14.03.2022
Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС
"Роскосмос" примет решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции, когда получит от США, Канады и Европы ответы о возможном... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:17
2022-03-14T15:17
2022-03-14T15:23
международная космическая станция (мкс)
евросоюз
наса
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роскосмос
дмитрий рогозин
европейское космическое агентство
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Роскосмос" примет решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции, когда получит от США, Канады и Европы ответы о возможном снятии санкций с российских предприятий, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."В них (в письмах – ред.) мы предлагаем космическим ведомствам США, Канады и Евросоюза инициировать внутригосударственную проработку вопроса снятия с наших предприятий незаконных санкций и сообщить нам о принятом решении до конца текущего месяца. Это позволит нам сформулировать нашу окончательную позицию по срокам завершения нашего сотрудничества на Международной космической станции", - написал Рогозин в Telegram-канале.Он уточнил, что письма направлены руководству НАСА, Канадского космического агентства и Европейского космического агентства.Ранее Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направляет письменные требования о снятии с госкорпорации незаконных санкций агентствам-партнерам по МКС.
https://ria.ru/20220314/kosmos-1777982313.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), евросоюз, наса, сша, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, европейское космическое агентство, канада, в мире, космос
15:17 14.03.2022 (обновлено: 15:23 14.03.2022)
Рогозин сообщил, когда "Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС
"Роскосмос" решит о завершении сотрудничества с МКС, когда получит ответы о снятии санкций