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"Роскосмос" опроверг слухи, что оставит американского астронавта на МКС - РИА Новости, 14.03.2022
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"Роскосмос" опроверг слухи, что оставит американского астронавта на МКС
"Роскосмос" опроверг слухи, что оставит американского астронавта на МКС - РИА Новости, 14.03.2022
"Роскосмос" опроверг слухи, что оставит американского астронавта на МКС
Россия выполнит свои обязательства по Международной космической станции: американский астронавт Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:20
2022-03-14T10:20
космос - риа наука
россия
сша
санкции в отношении россии
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия выполнит свои обязательства по Международной космической станции: американский астронавт Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле "Союз" 30 марта, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая."Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", - заявили в пресс-службе.Марк Ванде Хай прилетел на МКС на "Союзе МС-18" вместе с Петром Дубровым и другим российским космонавтом Олегом Новицким еще 9 апреля прошлого года.Пятого октября на станцию прибыл "Союз МС-19" с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. После 12 дней съемок фильма "Вызов" на орбите "киноэкипаж" вместе с Новицким вернулись на Землю на "Союзе МС-18", а Дубров со Шкаплеровым продолжили работу на станции.
https://ria.ru/20220310/uscherb-1777521956.html
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космос - риа наука, россия, сша, санкции в отношении россии, международная космическая станция (мкс), роскосмос
10:20 14.03.2022
 
"Роскосмос" опроверг слухи, что оставит американского астронавта на МКС

"Роскосмос" заверил, что астронавт Ванде Хай вернется с МКС на Землю по графику

© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАстронавт NASA Марк Ванде Хай
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
© Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Астронавт NASA Марк Ванде Хай
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Россия выполнит свои обязательства по Международной космической станции: американский астронавт Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле "Союз" 30 марта, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта Марка Ванде Хая.
Ракета-носитель Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и британскими спутниками связи OneWeb во время установки на стартовый комплекс космодрома Байконур
10 марта, 17:28
Рогозин рассказал, какой ущерб "Роскосмос" нанес Западу в ответ на санкции
"Роскосмос" никогда не давал повода сомневаться в своей надежности как партнера. Безопасная работа экипажа на орбите МКС является для нас важнейшим приоритетом. Американский астронавт Марк Ванде Хай вернётся на Землю 30 марта на борту российского космического корабля "Союз МС-19" вместе с Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым", - заявили в пресс-службе.
Марк Ванде Хай прилетел на МКС на "Союзе МС-18" вместе с Петром Дубровым и другим российским космонавтом Олегом Новицким еще 9 апреля прошлого года.
Пятого октября на станцию прибыл "Союз МС-19" с российским космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко. После 12 дней съемок фильма "Вызов" на орбите "киноэкипаж" вместе с Новицким вернулись на Землю на "Союзе МС-18", а Дубров со Шкаплеровым продолжили работу на станции.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 21:40
"Око за око". Рогозин прокомментировал санкции США
 
Космос - РИА НаукаРоссияСШАСанкции в отношении РоссииМеждународная космическая станция (МКС)Роскосмос
 
 
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