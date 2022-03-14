https://ria.ru/20220314/minfin-1777991174.html

Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте

Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте - РИА Новости, 14.03.2022

Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте

Министерство финансов утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствами в иностранной валюте, сообщило ведомство. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:06

2022-03-14T09:06

2022-03-14T10:53

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1736029671_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b502619f497af944d378f1bc65f5635.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство финансов утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствами в иностранной валюте, сообщило ведомство.Так, в ведомстве указали, что для исполнения обязательств по евробондам Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам. Выплаты будут проводить в той валюте и в те сроки, которые были предусмотрены документами при эмиссии.При этом отмечается, что фактическая возможность выплат будет зависеть от санкционных ограничений на возможности ЦБ и правительства распоряжаться деньгами на валютных счетах. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, его отзовут. В таком случае Минфин проведет выплату в рублях по курсу Банка России.Как напомнил глава Минфина Антон Силуанов, возможность погашать евробонды в рублях была заложена непосредственно в эмиссионных документах начиная с 2018 года. Глава ведомства также опроверг заявления, что Россия не может выполнять свои обязательства по госдолгу.Кроме того, Силуанов добавил, что заморозку валютных счетов Банка России и правительства можно расценивать как желание зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Как сообщил накануне министр финансов, западные страны заморозили примерно половину от их общего объема на сумму около 300 миллиардов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/gosdolg-1777933532.html

https://ria.ru/20220314/gosdolg-1777992409.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии