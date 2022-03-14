09:06 14.03.2022 (обновлено: 10:53 14.03.2022)
Минфин утвердил временный порядок выплат по госдолгу в валюте
Минфин России утвердил временный порядок исполнения обязательств по евробондам
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов на Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов на Ильинке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министерство финансов утвердило временный порядок выплат по государственным долговым обязательствами в иностранной валюте, сообщило ведомство.
"Обязательства по обслуживанию и погашению государственных ценных бумаг Российской Федерации будут исполняться Минфином России своевременно и в полном объеме", — сказано в сообщении.
Так, в ведомстве указали, что для исполнения обязательств по евробондам Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам. Выплаты будут проводить в той валюте и в те сроки, которые были предусмотрены документами при эмиссии.
При этом отмечается, что фактическая возможность выплат будет зависеть от санкционных ограничений на возможности ЦБ и правительства распоряжаться деньгами на валютных счетах. Если иностранный банк-корреспондент не исполнит платежное поручение, его отзовут. В таком случае Минфин проведет выплату в рублях по курсу Банка России.
Как напомнил глава Минфина Антон Силуанов, возможность погашать евробонды в рублях была заложена непосредственно в эмиссионных документах начиная с 2018 года. Глава ведомства также опроверг заявления, что Россия не может выполнять свои обязательства по госдолгу.
"У нас есть необходимый объем средств для обслуживания наших обязательств", — подчеркнул он.
Кроме того, Силуанов добавил, что заморозку валютных счетов Банка России и правительства можно расценивать как желание зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований.
Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, включая отключение крупных банков от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT и блокировку золотовалютных резервов ЦБ. Как сообщил накануне министр финансов, западные страны заморозили примерно половину от их общего объема на сумму около 300 миллиардов долларов.