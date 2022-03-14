https://ria.ru/20220314/migranty-1777993196.html
Российские силовики помогли мигрантам взыскать долги по зарплате
Российские силовики помогли мигрантам взыскать долги по зарплате - РИА Новости, 14.03.2022
Российские силовики помогли мигрантам взыскать долги по зарплате
Правоохранительные органы России помогли трудовым мигрантам из Узбекистана взыскать с работодателей месячную задолженность по заработной плате на общую сумму 5... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:19
2022-03-14T09:19
2022-03-14T09:19
михаил мишустин
россия
узбекистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 14 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы России помогли трудовым мигрантам из Узбекистана взыскать с работодателей месячную задолженность по заработной плате на общую сумму 5 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции министерства труда и занятости республики.По данным пресс-службы, 152 гражданина Узбекистана, работающих на предприятиях "Стройсервис" и "Коч Констракшн" в РФ, обратились в московское представительство агентства для решения вопроса с задержкой получения месячной заработной платы."Для решения проблемы представители агентства обратились в органы прокуратуры, полиции и следственный комитет РФ. При сотрудничестве с российскими правоохранительными органами взыскана задолженность по месячной заработной плате в размере 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. В отношении российских работодателей возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении следственного комитета РФ, добавили в агентстве.Ранее представитель агентства сообщал РИА Новости, что программа по организованному набору граждан Узбекистана на стройки в России продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на санкции против РФ.В октябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России. В соответствии с программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан, напоминает агентство. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на 1 января 2022 года в РФ работали более 1 миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора - 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).
https://ria.ru/20220307/mery-1777076738.html
https://ria.ru/20220307/gvatemala-1776985889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, узбекистан, в мире
Российские силовики помогли мигрантам взыскать долги по зарплате
Российские силовики помогли мигрантам из Узбекистана взыскать долги по зарплате
ТАШКЕНТ, 14 мар – РИА Новости.
Правоохранительные органы России помогли трудовым мигрантам из Узбекистана взыскать с работодателей месячную задолженность по заработной плате на общую сумму 5 миллионов рублей, сообщает
в понедельник пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции министерства труда и занятости республики.
По данным пресс-службы, 152 гражданина Узбекистана, работающих на предприятиях "Стройсервис" и "Коч Констракшн" в РФ, обратились в московское представительство агентства для решения вопроса с задержкой получения месячной заработной платы.
"Для решения проблемы представители агентства обратились в органы прокуратуры, полиции и следственный комитет РФ. При сотрудничестве с российскими правоохранительными органами взыскана задолженность по месячной заработной плате в размере 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. В отношении российских работодателей возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении следственного комитета РФ, добавили в агентстве.
Ранее представитель агентства сообщал РИА Новости, что программа по организованному набору граждан Узбекистана
на стройки в России
продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на санкции против РФ.
В октябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России. В соответствии с программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан, напоминает агентство. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на 1 января 2022 года в РФ работали более 1 миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора - 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).