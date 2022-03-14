https://ria.ru/20220314/migranty-1777993196.html

Российские силовики помогли мигрантам взыскать долги по зарплате

Российские силовики помогли мигрантам взыскать долги по зарплате - РИА Новости, 14.03.2022

Российские силовики помогли мигрантам взыскать долги по зарплате

Правоохранительные органы России помогли трудовым мигрантам из Узбекистана взыскать с работодателей месячную задолженность по заработной плате на общую сумму 5... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:19

2022-03-14T09:19

2022-03-14T09:19

михаил мишустин

россия

узбекистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ТАШКЕНТ, 14 мар – РИА Новости. Правоохранительные органы России помогли трудовым мигрантам из Узбекистана взыскать с работодателей месячную задолженность по заработной плате на общую сумму 5 миллионов рублей, сообщает в понедельник пресс-служба агентства по внешней трудовой миграции министерства труда и занятости республики.По данным пресс-службы, 152 гражданина Узбекистана, работающих на предприятиях "Стройсервис" и "Коч Констракшн" в РФ, обратились в московское представительство агентства для решения вопроса с задержкой получения месячной заработной платы."Для решения проблемы представители агентства обратились в органы прокуратуры, полиции и следственный комитет РФ. При сотрудничестве с российскими правоохранительными органами взыскана задолженность по месячной заработной плате в размере 5 миллионов рублей", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства. В отношении российских работодателей возбуждено уголовное дело, которое находится на рассмотрении следственного комитета РФ, добавили в агентстве.Ранее представитель агентства сообщал РИА Новости, что программа по организованному набору граждан Узбекистана на стройки в России продолжает работать в прежнем порядке, несмотря на санкции против РФ.В октябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки России. В соответствии с программой ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в РФ перенесены в Узбекистан, напоминает агентство. В частности, это медицинское освидетельствование мигрантов, тестирование и вакцинация "Спутником Лайт", а также проверка на запрет въезда в Россию. Все затраты лягут на заказчиков.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальным данным узбекской стороны, на 1 января 2022 года в РФ работали более 1 миллиона узбекистанцев, или 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом. В том числе за счет оргнабора - 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).

https://ria.ru/20220307/mery-1777076738.html

https://ria.ru/20220307/gvatemala-1776985889.html

россия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, россия, узбекистан, в мире