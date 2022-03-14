https://ria.ru/20220314/mh17-1778019660.html

Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию по делу MH17

Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию по делу MH17 - РИА Новости, 14.03.2022

Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию по делу MH17

Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении Boieng (рейс MH17) в 2014... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:33

2022-03-14T11:33

2022-03-14T11:38

в мире

николай винниченко

россия

киев

сша

вооруженные силы рф

оон

бук (зенитный ракетный комплекс)

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ПАРИЖ, 14 мар - РИА Новости. Нидерланды и Австралия подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении Boieng (рейс MH17) в 2014 году на востоке Украины, говорится в заявлении голландского кабмина."Нидерланды и Австралия начинают судебное разбирательство в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) против России за ее роль в крушении рейса MH17. Обе страны сегодня подали совместную жалобу на Россию в ИКАО", - говорится в сообщении.Отмечается, что об этом шаге также будет проинформирован Совет Безопасности ООН."Это отдельный процесс, не зависящий от текущих событий на Украине", - подчеркнули в голландском правительстве.Уголовное дело в связи с авиакатастрофой MH17 рассматривает окружной суд Гааги с 9 марта 2020 года. По делу проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов выступила с обвинительным актом, потребовав приговорить всех четырёх обвиняемых к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, в том числе граждане Нидерландов и Австралии. Все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры. Расследование проводила совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, с подконтрольной ополченцам территории.Линия гособвинения строится на показаниях исключительно анонимных свидетелей. Защита обвиняемого по делу россиянина Пулатова заявляла, что это мешает оценить достоверность их показаний, однако прокуратура Нидерландов настаивает на том, что анонимность необходима в целях безопасности. МИД РФ заявлял, что обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а расследование является предвзятым и однобоким. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, оно переполнено двойными стандартами.

https://ria.ru/20220309/sud-1777313532.html

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776753697.html

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Варвара Скокшина

в мире, николай винниченко, россия, киев, сша, вооруженные силы рф, оон, бук (зенитный ракетный комплекс)