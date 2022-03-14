https://ria.ru/20220314/meta-1778071004.html
Meta заигралась с правилами и манипулированием, заявил Песков
Meta заигралась с правилами и манипулированием, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022
Meta заигралась с правилами и манипулированием, заявил Песков
Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, это делает мало возможным ее работу в будущем в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:27
2022-03-14T14:27
2022-03-14T15:25
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, это делает мало возможным ее работу в будущем в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.Как передает агентство Рейтер, заявление Клегга появилось в воскресенье на внутреннем форуме Meta. По словам вице-директора, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом"."Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием", - сказал Песков журналистам.По его словам, это делает "мало возможным работу подобных компаний на территории страны".
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/zelenskiy-1778024138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр лукашенко, владимир путин, россия, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, ситуация в днр и лнр
14:27 14.03.2022 (обновлено: 15:25 14.03.2022)
Meta заигралась с правилами и манипулированием, заявил Песков
Песков усомнился в скором возобновлении работы Meta, "заигравшейся с манипуляциями"
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, это делает мало возможным ее работу в будущем в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Meta Platforms в свете событий на Украине
временно сняла в социальных сетях Facebook
и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина
и его белорусского коллеги Александра Лукашенко
. После этого Генпрокуратура
РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp
) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России
.
Как передает агентство Рейтер, заявление Клегга появилось в воскресенье на внутреннем форуме Meta. По словам вице-директора, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом".
"Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием", - сказал Песков журналистам.
По его словам, это делает "мало возможным работу подобных компаний на территории страны".