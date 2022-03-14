https://ria.ru/20220314/meta-1778071004.html

Meta заигралась с правилами и манипулированием, заявил Песков

Meta заигралась с правилами и манипулированием, заявил Песков - РИА Новости, 14.03.2022

Meta заигралась с правилами и манипулированием, заявил Песков

Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, это делает мало возможным ее работу в будущем в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:27

2022-03-14T14:27

2022-03-14T15:25

общество

александр лукашенко

владимир путин

россия

украина

генеральная прокуратура рф

whatsapp inc.

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765405821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e10579009fa743076d55ec1f57eec409.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Meta заигралась с правилами и манипулированием, это делает мало возможным ее работу в будущем в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.Как передает агентство Рейтер, заявление Клегга появилось в воскресенье на внутреннем форуме Meta. По словам вице-директора, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом"."Хотя компания пытается как-то дистанцироваться от ранее сделанных весьма и весьма нелицеприятных ошибок, дистанцироваться от этих ошибок, но при этом она косвенно признает, что все-таки речь идет о подобных решениях, когда на территории Украины такие и такие методы допустимы, где-то еще не допустимы. То есть компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием", - сказал Песков журналистам.По его словам, это делает "мало возможным работу подобных компаний на территории страны".

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/zelenskiy-1778024138.html

https://ria.ru/20220314/meta-1778020927.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр лукашенко, владимир путин, россия, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, ситуация в днр и лнр