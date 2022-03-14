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Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран - РИА Новости, 14.03.2022
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Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран
Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран - РИА Новости, 14.03.2022
Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран
Компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, заявил вице-президент РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:39
2022-03-14T11:39
в мире
александр лукашенко
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, заявил вице-президент компании Ник Клегг.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.Как передает агентство Рейтер, заявление Клегга появилось в воскресенье на внутреннем форуме Meta. По словам вице-директора, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом".Ранее Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.РКН в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.
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в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, meta (метавселенная)
11:39 14.03.2022
 
Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран

Руководство Facebook и Instagram не разрешило публиковать призывы к убийству лидеров стран

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛоготипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, заявил вице-президент компании Ник Клегг.
Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.
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Как передает агентство Рейтер, заявление Клегга появилось в воскресенье на внутреннем форуме Meta. По словам вице-директора, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом".
"Поэтому для устранения любой двусмысленности, мы еще больше сужаем рамки наших директив, чтобы четко указать, что мы не разрешаем призывы к смерти главы государства на наших платформах", - написал Клегг.
Ранее Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.
РКН в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.
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В миреАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссияУкраинаГенеральная прокуратура РФWhatsApp Inc.FacebookMeta (метавселенная)
 
 
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