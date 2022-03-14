https://ria.ru/20220314/meta-1778020927.html

Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран

Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран - РИА Новости, 14.03.2022

Meta не разрешила публиковать призывы к убийству лидеров стран

Компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, заявил вице-президент РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:39

2022-03-14T11:39

2022-03-14T11:39

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Компания Meta не будет позволять появления в принадлежащих ей социальных сетях Facebook и Instagram призывов к убийству главы государства, заявил вице-президент компании Ник Клегг.Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в социальных сетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, заявил ранее пресс-секретарь компании Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России.Как передает агентство Рейтер, заявление Клегга появилось в воскресенье на внутреннем форуме Meta. По словам вице-директора, компания уточняет свою позицию, чтобы она не могла интерпретироваться как оправдывающая насилие против "русских в целом".Ранее Клегг заявил, что новая политика Facebook и Instagram будет применяться только на Украине. При этом он подчеркнул, что Meta не потерпит русофобии на своих платформах и любой дискриминации россиян.РКН в пятницу по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее ведомство уточнило, что завершит процедуру введения ограничений на доступ к Instagram на территории РФ 14 марта в 0.00.

https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/meta-1777822977.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр лукашенко, владимир путин, россия, украина, генеральная прокуратура рф, whatsapp inc., facebook, meta (метавселенная)