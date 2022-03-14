https://ria.ru/20220314/meta-1778003036.html
Сети Meta стали боевым инструментом во время спецоперации, заявил глава СПЧ
Сети Meta стали боевым инструментом во время спецоперации, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 14.03.2022
Сети Meta стали боевым инструментом во время спецоперации, заявил глава СПЧ
Facebook во время проведения спецоперации на Украине стал инструментом распространения огромного количества фейков, а Meta боевым инструментом, нарушая права... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:18
2022-03-14T10:18
2022-03-14T10:18
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
украина
генеральная прокуратура рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
facebook
совет по правам человека при президенте рф (спч)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Facebook во время проведения спецоперации на Украине стал инструментом распространения огромного количества фейков, а Meta боевым инструментом, нарушая права человека на получение достоверной информации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.Роскомнадзор 14 марта вслед за Facebook заблокировал в России Instagram. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском о признании компании Meta экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины на призывы к насилию в отношении россиян."Мы давно стали поднимать в Совете тему рисков цифровых технологий для прав человека и общества. Тогда многие смеялись, называли нас противниками прогресса, но мы эту тему не оставили. Во время проведения спецоперации на Украине это всплыло особенно ярко. Мы видим, что Facebook стал инструментом распространения огромного количества фейков, и мало кто их проверяет... Мы увидели, как сети Meta стали боевым инструментом во время проведения спецоперации. Это уже не инструмент развлечения с кошечками, цветочками и курортами", - приводит пресс-служба СПЧ заявление Фадеева, сделанное в ходе круглого стола на тему: "Цифровизация и искусственный интеллект в образовании".По его данным, в прошлые десятилетия и века во время военных действий тоже использовали "ложную информацию для дезориентации противника, но ложные слухи распространяли в узком кругу, а сейчас информация распространяется мгновенно и миллионам"."Считаю, что такое использование соцсетей как раз нарушает права человека. Люди получают ложную информацию и добровольно ее распространяют. Это нарушает права человека на получение достоверной информации. Это очень серьезный урок для нас", - отметил Фадеев.Также Фадеев раскритиковал использование искусственного интеллекта в образовании."Слово воспитание в образовании стало почти ругательным. Образование - это услуга, какое уж тут воспитание... И вот сейчас мы видим, что очень большая доля молодежи не понимает, что происходит. Не понимает контекста, истории, огромной сложности событий, в которые вошел весь мир. И Россия на острие этих событий, которые радикально изменят мир. Facebook, кошечки, смузи - вот их мир. И когда в этот мир врывается реальная жесткая жизнь, молодежь теряется. Потому что у нее нет мировоззренческой базы, которую может дать только воспитание. Я не думаю, что искусственный интеллект может заменить педагогов с опытом и других авторитетных людей. Это невозможно. И это риск, который мы недооценивали и который сейчас начинает воплощаться в жизнь на наших глазах", - сообщил Фадеев.
https://ria.ru/20220313/meta-1777961498.html
https://ria.ru/20220312/meta-1777788857.html
https://ria.ru/20220311/ekstremizm-1777678321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, генеральная прокуратура рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), facebook, совет по правам человека при президенте рф (спч), валерий фадеев
Сети Meta стали боевым инструментом во время спецоперации, заявил глава СПЧ
Глава СПЧ Фадеев: сети Meta стали боевым инструментом во время спецоперации на Украине
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Facebook во время проведения спецоперации на Украине стал инструментом распространения огромного количества фейков, а Meta боевым инструментом, нарушая права человека на получение достоверной информации, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.
Роскомнадзор
14 марта вслед за Facebook
заблокировал в России
Instagram. Ранее Генпрокуратура
РФ обратилась в суд с иском о признании компании Meta экстремистской организацией за снятие ограничений для пользователей Украины
на призывы к насилию в отношении россиян.
"Мы давно стали поднимать в Совете тему рисков цифровых технологий для прав человека и общества. Тогда многие смеялись, называли нас противниками прогресса, но мы эту тему не оставили. Во время проведения спецоперации на Украине это всплыло особенно ярко. Мы видим, что Facebook стал инструментом распространения огромного количества фейков, и мало кто их проверяет... Мы увидели, как сети Meta стали боевым инструментом во время проведения спецоперации. Это уже не инструмент развлечения с кошечками, цветочками и курортами", - приводит пресс-служба СПЧ заявление Фадеева, сделанное в ходе круглого стола на тему: "Цифровизация и искусственный интеллект в образовании".
По его данным, в прошлые десятилетия и века во время военных действий тоже использовали "ложную информацию для дезориентации противника, но ложные слухи распространяли в узком кругу, а сейчас информация распространяется мгновенно и миллионам".
"Считаю, что такое использование соцсетей как раз нарушает права человека. Люди получают ложную информацию и добровольно ее распространяют. Это нарушает права человека на получение достоверной информации. Это очень серьезный урок для нас", - отметил Фадеев.
Также Фадеев раскритиковал использование искусственного интеллекта в образовании.
"Слово воспитание в образовании стало почти ругательным. Образование - это услуга, какое уж тут воспитание... И вот сейчас мы видим, что очень большая доля молодежи не понимает, что происходит. Не понимает контекста, истории, огромной сложности событий, в которые вошел весь мир. И Россия на острие этих событий, которые радикально изменят мир. Facebook, кошечки, смузи - вот их мир. И когда в этот мир врывается реальная жесткая жизнь, молодежь теряется. Потому что у нее нет мировоззренческой базы, которую может дать только воспитание. Я не думаю, что искусственный интеллект может заменить педагогов с опытом и других авторитетных людей. Это невозможно. И это риск, который мы недооценивали и который сейчас начинает воплощаться в жизнь на наших глазах", - сообщил Фадеев.