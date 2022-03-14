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Кадыров прокомментировал сообщения о своем возможном пребывании на Украине
Кадыров прокомментировал сообщения о своем возможном пребывании на Украине - РИА Новости, 14.03.2022
Кадыров прокомментировал сообщения о своем возможном пребывании на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение украинской разведки о его возможном местонахождении на Украине: мы в Гостомеле. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T02:16
2022-03-14T02:20
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение украинской разведки о его возможном местонахождении на Украине: мы в Гостомеле.Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео с Кадыровым. В украинских СМИ со ссылкой на разведку сообщалось, что видеозапись сделана на территории Украины.Он также добавил, что разведка СБУ не умеет работать, так как иностранные инструкторы и военные советники обучают по устаревшей методике. "Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?" - заключил Кадыров.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина
02:16 14.03.2022 (обновлено: 02:20 14.03.2022)
 
Кадыров прокомментировал сообщения о своем возможном пребывании на Украине

"Мы в Гостомеле": глава Чечни Кадыров ответил на сообщения украинской разведки

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
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Глава Чечни Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал сообщение украинской разведки о его возможном местонахождении на Украине: мы в Гостомеле.
Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео с Кадыровым. В украинских СМИ со ссылкой на разведку сообщалось, что видеозапись сделана на территории Украины.
"Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 километрах от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка, насколько близко мы приблизились?" - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что разведка СБУ не умеет работать, так как иностранные инструкторы и военные советники обучают по устаревшей методике. "Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. А может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?" - заключил Кадыров.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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