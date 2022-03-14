https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778040490.html

Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня

Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня - РИА Новости, 14.03.2022

Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня

Некоторые заведения McDonald's в России продолжают работать и закроются только в конце дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:35

2022-03-14T12:35

2022-03-14T13:37

mcdonald's corporation

россия

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Некоторые заведения McDonald's в России продолжают работать и закроются только в конце дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Так в компании прокомментировали публикации в соцсетях о том, что некоторые рестораны в понедельник продолжили работу, несмотря на заявление о приостановке деятельности.Ранее стало известно, что McDonald's с 14 марта временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания. В компании отметили, что сохранят заработную плату для всех 62 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20220313/shtraf-1777971308.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

mcdonald's corporation, россия