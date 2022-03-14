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Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня - РИА Новости, 14.03.2022
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Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня
Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня - РИА Новости, 14.03.2022
Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня
Некоторые заведения McDonald's в России продолжают работать и закроются только в конце дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:35
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Некоторые заведения McDonald's в России продолжают работать и закроются только в конце дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Так в компании прокомментировали публикации в соцсетях о том, что некоторые рестораны в понедельник продолжили работу, несмотря на заявление о приостановке деятельности.Ранее стало известно, что McDonald's с 14 марта временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания. В компании отметили, что сохранят заработную плату для всех 62 тысяч сотрудников.
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mcdonald's corporation, россия
12:35 14.03.2022 (обновлено: 13:37 14.03.2022)
 
Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня

Некоторые рестораны McDonald's завершают производственные процессы и закроются 14 марта

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВывеска на ресторане "Макдоналдс" на проспекте Мира в Москве
Вывеска на ресторане Макдоналдс на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Вывеска на ресторане "Макдоналдс" на проспекте Мира в Москве
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Некоторые заведения McDonald's в России продолжают работать и закроются только в конце дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Приостановка запланирована на 14 марта включительно. Некоторые предприятия завершают производственные процессы", — уточнили там.

Так в компании прокомментировали публикации в соцсетях о том, что некоторые рестораны в понедельник продолжили работу, несмотря на заявление о приостановке деятельности.
Ранее стало известно, что McDonald's с 14 марта временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания. В компании отметили, что сохранят заработную плату для всех 62 тысяч сотрудников.
Скриншот видео из Instagram Луки Затравкина
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McDonald's CorporationРоссия
 
 
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