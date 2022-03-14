https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778040490.html
Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня
Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня - РИА Новости, 14.03.2022
Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня
Некоторые заведения McDonald's в России продолжают работать и закроются только в конце дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T12:35
2022-03-14T12:35
2022-03-14T13:37
mcdonald's corporation
россия
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Некоторые заведения McDonald's в России продолжают работать и закроются только в конце дня, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Так в компании прокомментировали публикации в соцсетях о том, что некоторые рестораны в понедельник продолжили работу, несмотря на заявление о приостановке деятельности.Ранее стало известно, что McDonald's с 14 марта временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания. В компании отметили, что сохранят заработную плату для всех 62 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20220313/shtraf-1777971308.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mcdonald's corporation, россия
12:35 14.03.2022 (обновлено: 13:37 14.03.2022)
Некоторые рестораны McDonald's закроются только в конце дня
Некоторые рестораны McDonald's завершают производственные процессы и закроются 14 марта