https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1778001820.html

В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's

В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's - РИА Новости, 14.03.2022

В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's

Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, не приостановил свою работу в понедельник, как другие... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:13

2022-03-14T10:13

2022-03-14T10:13

россия

mcdonald's corporation

общество

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МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, не приостановил свою работу в понедельник, как другие заведения этого бренда в России, передает корреспондент РИА Новости."Ну видите, работаем. Нам сказали выходить, мы вышли", - немногословно пояснила корреспонденту сотрудница ресторана. Утром в понедельник здесь немноголюдно, многие посетители удивились тому, что заведение не закрылось, как было объявлено."Мы вчера сюда приходили как бы попрощаться с "макдаком", а сейчас шли мимо - все работает", - рассказала РИА Новости молодая женщина, заказавшая завтрак.Это кафе быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц города было открыто в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствует латунная табличка на двери заведения, что привлекает дополнительный поток туристов, которые хотят сфотографироваться или "зачекиниться" в самом северном McDonald's в мире.Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания с понедельника. Согласно заявлению компании, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в РФ будет сохранена заработная плата.

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777995529.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/mcdonalds-1777633309.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, mcdonald's corporation, общество