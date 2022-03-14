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В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's - РИА Новости, 14.03.2022
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В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's
В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's - РИА Новости, 14.03.2022
В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's
Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, не приостановил свою работу в понедельник, как другие... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:13
2022-03-14T10:13
россия
mcdonald's corporation
общество
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МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, не приостановил свою работу в понедельник, как другие заведения этого бренда в России, передает корреспондент РИА Новости."Ну видите, работаем. Нам сказали выходить, мы вышли", - немногословно пояснила корреспонденту сотрудница ресторана. Утром в понедельник здесь немноголюдно, многие посетители удивились тому, что заведение не закрылось, как было объявлено."Мы вчера сюда приходили как бы попрощаться с "макдаком", а сейчас шли мимо - все работает", - рассказала РИА Новости молодая женщина, заказавшая завтрак.Это кафе быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц города было открыто в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствует латунная табличка на двери заведения, что привлекает дополнительный поток туристов, которые хотят сфотографироваться или "зачекиниться" в самом северном McDonald's в мире.Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания с понедельника. Согласно заявлению компании, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в РФ будет сохранена заработная плата.
https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777995529.html
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россия, mcdonald's corporation, общество
10:13 14.03.2022
 
В Мурманске продолжил работу самый северный в мире McDonald's

Самый северный в мире McDonald's в Мурманске не приостановил свою работу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на жилые кварталы города Мурманска
Вид на жилые кварталы города Мурманска - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вид на жилые кварталы города Мурманска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 мар – РИА Новости. Ресторан быстрого питания McDonald's в центре Мурманска, который считается самым северным в мире, не приостановил свою работу в понедельник, как другие заведения этого бренда в России, передает корреспондент РИА Новости.
"Ну видите, работаем. Нам сказали выходить, мы вышли", - немногословно пояснила корреспонденту сотрудница ресторана. Утром в понедельник здесь немноголюдно, многие посетители удивились тому, что заведение не закрылось, как было объявлено.
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 09:33
McDonald's продолжает работу в центре Москвы
"Мы вчера сюда приходили как бы попрощаться с "макдаком", а сейчас шли мимо - все работает", - рассказала РИА Новости молодая женщина, заказавшая завтрак.
Это кафе быстрого питания в пяти минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и в паре минут от двух крупных гостиниц города было открыто в 2013 году. О том, что именно он является самым северным в мире McDonald's, свидетельствует латунная табличка на двери заведения, что привлекает дополнительный поток туристов, которые хотят сфотографироваться или "зачекиниться" в самом северном McDonald's в мире.
Ранее сообщалось, что McDonald's временно закроет в России 850 ресторанов быстрого питания с понедельника. Согласно заявлению компании, в России в McDonald's работают 62 тысячи человек. Отмечалось, что для всех сотрудников McDonald's в РФ будет сохранена заработная плата.
Посетители у ресторана Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 12:29В России
Российские рестораны McDonald's приостановят работу с 14 марта
 
РоссияMcDonald's CorporationОбщество
 
 
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