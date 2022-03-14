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McDonald's продолжает работу в центре Москвы - РИА Новости, 14.03.2022
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McDonald's продолжает работу в центре Москвы
McDonald's продолжает работу в центре Москвы - РИА Новости, 14.03.2022
McDonald's продолжает работу в центре Москвы
Ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в центре Москвы продолжает работу, несмотря на заявление руководства корпорации о том, что с 14 марта... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:33
2022-03-14T09:33
общество
санкции в отношении россии
mcdonald's corporation
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в центре Москвы продолжает работу, несмотря на заявление руководства корпорации о том, что с 14 марта работа всех 850 ресторанов быстрого питания приостанавливается в России из-за ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.В прошлую пятницу, 11 марта, руководство компании заявило, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" McDonald's с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети в России, так как "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Ранее, 8 марта, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России.В системе (850 ресторанов) работают более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч. Все работники остаются и продолжат получать среднемесячную зарплату, заверили в компании. Они также сохранят все социальные льготы и гарантии, которые им предоставляются. В период временного закрытия залов компания обязуется также "выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями".Как передает корреспондент РИА Новости, в понедельник утром ресторан сети около станции метро "Добрынинская" продолжал работать. Посетители заказывали завтраки и кофе. В ресторане также работали курьеры служб доставки еды.
https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777985765.html
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общество, санкции в отношении россии, mcdonald's corporation
09:33 14.03.2022
 
McDonald's продолжает работу в центре Москвы

McDonald's около станции метро "Добрынинская" в центре Москвы продолжает работу

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРесторан "Макдоналдс" в Москве
Ресторан Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Ресторан "Макдоналдс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в центре Москвы продолжает работу, несмотря на заявление руководства корпорации о том, что с 14 марта работа всех 850 ресторанов быстрого питания приостанавливается в России из-за ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
В прошлую пятницу, 11 марта, руководство компании заявило, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" McDonald's с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети в России, так как "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Ранее, 8 марта, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России.
Посетители в очереди у ресторана Макдоналдс на Комсомольском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 08:11
Эксперт оценил приостановку работы McDonald's в России
В системе (850 ресторанов) работают более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч. Все работники остаются и продолжат получать среднемесячную зарплату, заверили в компании. Они также сохранят все социальные льготы и гарантии, которые им предоставляются. В период временного закрытия залов компания обязуется также "выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями".
Как передает корреспондент РИА Новости, в понедельник утром ресторан сети около станции метро "Добрынинская" продолжал работать. Посетители заказывали завтраки и кофе. В ресторане также работали курьеры служб доставки еды.
Вывеска на ресторане Макдоналдс в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 15:11
Володин прокомментировал закрытие McDonald’s
 
ОбществоСанкции в отношении РоссииMcDonald's Corporation
 
 
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