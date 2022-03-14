https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777995529.html

McDonald's продолжает работу в центре Москвы

McDonald's продолжает работу в центре Москвы - РИА Новости, 14.03.2022

McDonald's продолжает работу в центре Москвы

Ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в центре Москвы продолжает работу, несмотря на заявление руководства корпорации о том, что с 14 марта... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:33

2022-03-14T09:33

2022-03-14T09:33

общество

санкции в отношении россии

mcdonald's corporation

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ресторан McDonald's около станции метро "Добрынинская" в центре Москвы продолжает работу, несмотря на заявление руководства корпорации о том, что с 14 марта работа всех 850 ресторанов быстрого питания приостанавливается в России из-за ситуации на Украине, передает корреспондент РИА Новости.В прошлую пятницу, 11 марта, руководство компании заявило, что "в связи с операционными, техническими и логистическими сложностями" McDonald's с 14 марта временно приостановит обслуживание в предприятиях сети в России, так как "не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли гости". Ранее, 8 марта, генеральный директор корпорации Крис Кемпчински сообщил о временном закрытии всех своих ресторанов в России.В системе (850 ресторанов) работают более 62 тысяч человек, а на предприятиях поставщиков – еще около 100 тысяч. Все работники остаются и продолжат получать среднемесячную зарплату, заверили в компании. Они также сохранят все социальные льготы и гарантии, которые им предоставляются. В период временного закрытия залов компания обязуется также "выполнять все свои обязательства перед поставщиками и арендодателями".Как передает корреспондент РИА Новости, в понедельник утром ресторан сети около станции метро "Добрынинская" продолжал работать. Посетители заказывали завтраки и кофе. В ресторане также работали курьеры служб доставки еды.

https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777985765.html

https://ria.ru/20220310/mcdonalds-1777483906.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, санкции в отношении россии, mcdonald's corporation