https://ria.ru/20220314/mcdonalds-1777985765.html
Эксперт оценил приостановку работы McDonald's в России
Эксперт оценил приостановку работы McDonald's в России - РИА Новости, 14.03.2022
Эксперт оценил приостановку работы McDonald's в России
Новую сеть быстрого питания взамен McDonald's в Москве создавать не нужно, можно развить имеющиеся, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T08:11
2022-03-14T08:11
2022-03-14T08:11
mcdonald's corporation
экономика
москва
россия
санкции в отношении россии
kfc
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новую сеть быстрого питания взамен McDonald's в Москве создавать не нужно, можно развить имеющиеся, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса города Сергей Миронов.McDonald's с понедельника планирует приостановить работу ресторанов сети по всей России, сообщили агентству в пресс-службе компании в пятницу. На данный момент McDonald's в России не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли клиенты, пояснили в компании своё решение."McDonald's пока не освободил свои площади, когда он это сделает мы, условно, получим две сотни пустых помещений. Их так или иначе кто-то займет. Надо ли нам создавать с нуля альтернативную сетку? Зачем? McDonald's не нес "социальной нагрузки", не доставлял продукты в школьную столовую. Просто его место займут другие игроки рынка. Как весь рынок и существует: место освобождается - его занимает другой игрок", - считает Миронов."Картошку можно съесть и в KFC, и в Burger King, а бургеры есть в Farsh, Black Star Burger, Burger Heroes и других ресторанах", - добавил он.Тем временем американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания и владелец бренда KFC, заявила ещё ранее, что приостанавливает свои инвестиции и развитие в России. Тогда же Миронов прокомментировал агентству, что сети быстрого питания KFC, а также Burger King, не уйдут из России насовсем, так как они работают в РФ по франшизе и принадлежат российским собственникам.Также мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве около 250 ресторанов McDonald's за год. Он добавил, что для замещения освобождающейся ниши власти столицы приняли решение о выделении 0,5 миллиарда рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.
https://ria.ru/20220313/shtraf-1777971308.html
https://ria.ru/20220311/restorany-1777632554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mcdonald's corporation, экономика, москва, россия, санкции в отношении россии, kfc
Эксперт оценил приостановку работы McDonald's в России
Ресторанный омубдсмен Миронов: альтернатива McDonald's в Москве не нужна
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Новую сеть быстрого питания взамен McDonald's в Москве создавать не нужно, можно развить имеющиеся, заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса города Сергей Миронов.
McDonald's
с понедельника планирует приостановить работу ресторанов сети по всей России, сообщили агентству в пресс-службе компании в пятницу. На данный момент McDonald's в России
не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений, поддержание ключевого ассортимента в предприятиях сети и высокие стандарты качества, к которым привыкли клиенты, пояснили в компании своё решение.
"McDonald's пока не освободил свои площади, когда он это сделает мы, условно, получим две сотни пустых помещений. Их так или иначе кто-то займет. Надо ли нам создавать с нуля альтернативную сетку? Зачем? McDonald's не нес "социальной нагрузки", не доставлял продукты в школьную столовую. Просто его место займут другие игроки рынка. Как весь рынок и существует: место освобождается - его занимает другой игрок", - считает Миронов.
"Картошку можно съесть и в KFC
, и в Burger King, а бургеры есть в Farsh, Black Star Burger, Burger Heroes и других ресторанах", - добавил он.
Тем временем американская компания Yum! Brands, один из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания и владелец бренда KFC, заявила ещё ранее, что приостанавливает свои инвестиции и развитие в России. Тогда же Миронов прокомментировал агентству, что сети быстрого питания KFC, а также Burger King, не уйдут из России насовсем, так как они работают в РФ по франшизе и принадлежат российским собственникам.
Также мэр Москвы Сергей Собянин
заявлял, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в Москве
около 250 ресторанов McDonald's за год. Он добавил, что для замещения освобождающейся ниши власти столицы приняли решение о выделении 0,5 миллиарда рублей на льготное целевое кредитование для создания дополнительной сети быстрого питания.