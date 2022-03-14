https://ria.ru/20220314/maski-1778087361.html

Инфекционист посоветовал пожилым людям продолжать носить маски

Инфекционист посоветовал пожилым людям продолжать носить маски - РИА Новости, 14.03.2022

Инфекционист посоветовал пожилым людям продолжать носить маски

Людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания рекомендуется продолжать носить маски, несмотря на отмену этой меры в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:28

2022-03-14T15:28

2022-03-14T15:29

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

сергей собянин

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

коронавирусы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578890742_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_472ad64cffc6d15ef479d5da7a0bf44b.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания рекомендуется продолжать носить маски, несмотря на отмену этой меры в Москве, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в Москве, обязательный масочный режим отменят с 15 марта."Обязательно ношение масок отменили, но некоторым категориям я бы рекомендовал продолжать их носить", - сказал Малышев, отметив, что это люди, относящиеся к группе риска: имеющие хронические заболевания и пожилые граждане.

https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, николай малышев