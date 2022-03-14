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Инфекционист посоветовал пожилым людям продолжать носить маски - РИА Новости, 14.03.2022
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Инфекционист посоветовал пожилым людям продолжать носить маски
Инфекционист посоветовал пожилым людям продолжать носить маски - РИА Новости, 14.03.2022
Инфекционист посоветовал пожилым людям продолжать носить маски
Людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания рекомендуется продолжать носить маски, несмотря на отмену этой меры в Москве, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:28
2022-03-14T15:29
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания рекомендуется продолжать носить маски, несмотря на отмену этой меры в Москве, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в Москве, обязательный масочный режим отменят с 15 марта."Обязательно ношение масок отменили, но некоторым категориям я бы рекомендовал продолжать их носить", - сказал Малышев, отметив, что это люди, относящиеся к группе риска: имеющие хронические заболевания и пожилые граждане.
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общество, здоровье - общество, сергей собянин, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, николай малышев
15:28 14.03.2022 (обновлено: 15:29 14.03.2022)
 
Инфекционист посоветовал пожилым людям продолжать носить маски

Врач-инфекционист Малышев: людям старшего возраста рекомендуется продолжать носить маски

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках на Красной площади в Москве
Женщины в медицинских масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Женщины в медицинских масках на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Людям старшего возраста и имеющим хронические заболевания рекомендуется продолжать носить маски, несмотря на отмену этой меры в Москве, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в Москве, обязательный масочный режим отменят с 15 марта.
"Обязательно ношение масок отменили, но некоторым категориям я бы рекомендовал продолжать их носить", - сказал Малышев, отметив, что это люди, относящиеся к группе риска: имеющие хронические заболевания и пожилые граждане.
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