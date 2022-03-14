https://ria.ru/20220314/maski-1778085905.html
Вирусолог посоветовал москвичам продолжать носить маски
Вирусолог посоветовал москвичам продолжать носить маски - РИА Новости, 14.03.2022
Вирусолог посоветовал москвичам продолжать носить маски
Масочный режим в Москве из обязанности перешел в рекомендацию, соблюдать все противоэпидемические меры по-прежнему важно, заявил РИА Новости профессор... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:22
2022-03-14T15:22
2022-03-14T15:23
распространение коронавируса
общество
сергей собянин
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
коронавирусы
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Масочный режим в Москве из обязанности перешел в рекомендацию, соблюдать все противоэпидемические меры по-прежнему важно, заявил РИА Новости профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что со вторника, 15 марта, в столице отменяется требование по использованию защитных масок"Коронавирус никуда не уходит. Что касается отмены масочного режима. Режим – это когда государство наблюдает и делает замечания или штрафует. А противоэпидемические мероприятия сохраняют свою важность, люди должны и маски носить, и должны дистанцироваться, и руки мыть. Поскольку эпидемия продолжается, то сознательные люди должны соблюдать эти меры", - сказал Альтштейн.
https://ria.ru/20220314/pandemiya-1777979472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), анатолий альтштейн
15:22 14.03.2022 (обновлено: 15:23 14.03.2022)
Вирусолог посоветовал москвичам продолжать носить маски
Вирусолог НИЦ Гамалеи Альтштейн: противоэпидемические мероприятия сохраняют свою важность