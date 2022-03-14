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Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского - РИА Новости, 14.03.2022
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Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского
Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского - РИА Новости, 14.03.2022
Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок Владимира Зеленского и обоим отправиться колонизировать Марс. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:44
2022-03-14T22:44
в мире
земля
марс
украина
илон маск
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок Владимира Зеленского и обоим отправиться колонизировать Марс.В понедельник Маск заявил, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, а ставкой будет Украина. Маск уточил, что "абсолютно серьезен" и "для него было бы честью", если бы Путин принял вызов."Гремучая смесь мании величия, идиотизма и шизофрении. Маск - космический жулик, сказочник, зарабатывающий миллионы на фантастических прожектах, таких как колонизация Марса. И в качестве соперника ему нужен такой же жулик вроде российского Мавроди. Но поскольку Мавроди уже нет в живых, Маск может вызвать на поединок Зеленского. И по итогам оба могут отправиться колонизировать Марс", - написал Аксенов в Telegram.По его мнению, Украина после этого точно вздохнет с облегчением, "да и воздух на Земле станет чище".
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в мире, земля, марс, украина, илон маск, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
22:44 14.03.2022
 
Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского

Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского и отправиться с ним на Марс

© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок Владимира Зеленского и обоим отправиться колонизировать Марс.
В понедельник Маск заявил, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, а ставкой будет Украина. Маск уточил, что "абсолютно серьезен" и "для него было бы честью", если бы Путин принял вызов.
"Гремучая смесь мании величия, идиотизма и шизофрении. Маск - космический жулик, сказочник, зарабатывающий миллионы на фантастических прожектах, таких как колонизация Марса. И в качестве соперника ему нужен такой же жулик вроде российского Мавроди. Но поскольку Мавроди уже нет в живых, Маск может вызвать на поединок Зеленского. И по итогам оба могут отправиться колонизировать Марс", - написал Аксенов в Telegram.
По его мнению, Украина после этого точно вздохнет с облегчением, "да и воздух на Земле станет чище".
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В миреЗемляМарсУкраинаИлон МаскСергей Аксенов (политик)Владимир Зеленский
 
 
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