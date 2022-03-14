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Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского
Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского - РИА Новости, 14.03.2022
Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок Владимира Зеленского и обоим отправиться колонизировать Марс. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:44
2022-03-14T22:44
2022-03-14T22:44
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марс
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илон маск
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок Владимира Зеленского и обоим отправиться колонизировать Марс.В понедельник Маск заявил, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, а ставкой будет Украина. Маск уточил, что "абсолютно серьезен" и "для него было бы честью", если бы Путин принял вызов."Гремучая смесь мании величия, идиотизма и шизофрении. Маск - космический жулик, сказочник, зарабатывающий миллионы на фантастических прожектах, таких как колонизация Марса. И в качестве соперника ему нужен такой же жулик вроде российского Мавроди. Но поскольку Мавроди уже нет в живых, Маск может вызвать на поединок Зеленского. И по итогам оба могут отправиться колонизировать Марс", - написал Аксенов в Telegram.По его мнению, Украина после этого точно вздохнет с облегчением, "да и воздух на Земле станет чище".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, земля, марс, украина, илон маск, сергей аксенов (политик), владимир зеленский
Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского
Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского и отправиться с ним на Марс