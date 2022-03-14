https://ria.ru/20220314/mask-1778169460.html

Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского

Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского - РИА Новости, 14.03.2022

Глава Крыма предложил Маску вызвать на поединок Зеленского

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок Владимира Зеленского и обоим отправиться колонизировать Марс. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:44

2022-03-14T22:44

2022-03-14T22:44

в мире

земля

марс

украина

илон маск

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил американскому миллиардеру Илону Маску вызвать на поединок Владимира Зеленского и обоим отправиться колонизировать Марс.В понедельник Маск заявил, что вызывает президента России Владимира Путина на поединок, а ставкой будет Украина. Маск уточил, что "абсолютно серьезен" и "для него было бы честью", если бы Путин принял вызов."Гремучая смесь мании величия, идиотизма и шизофрении. Маск - космический жулик, сказочник, зарабатывающий миллионы на фантастических прожектах, таких как колонизация Марса. И в качестве соперника ему нужен такой же жулик вроде российского Мавроди. Но поскольку Мавроди уже нет в живых, Маск может вызвать на поединок Зеленского. И по итогам оба могут отправиться колонизировать Марс", - написал Аксенов в Telegram.По его мнению, Украина после этого точно вздохнет с облегчением, "да и воздух на Земле станет чище".

https://ria.ru/20220314/mask-1778153799.html

земля

марс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, земля, марс, украина, илон маск, сергей аксенов (политик), владимир зеленский