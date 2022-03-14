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Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным
Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным - РИА Новости, 14.03.2022
Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с президентом России Владимиром Путиным, а также предложил американскому миллиардеру пройти... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:18
2022-03-14T20:18
2022-03-14T20:18
обострение ситуации в днр и лнр
сша
украина
илон маск
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с президентом России Владимиром Путиным, а также предложил американскому миллиардеру пройти подготовку в Чечне.В понедельник Маск заявил, что вызывает Путина на поединок, а ставкой будет Украина. Маск уточил, что "абсолютно серьезен" и "для него было бы честью", если Путин примет вызов."Илон Маск, я бы не советовал тебе тягаться с Путиным. Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника", - написал Кадыров в Telegram.Он предложил ему пройти подготовку в нескольких центрах Чечни, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, илон маск, владимир путин, рамзан кадыров
Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным
Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным и пройти спецподготовку в Чечне