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Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/mask-1778153799.html
Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным
Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным - РИА Новости, 14.03.2022
Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с президентом России Владимиром Путиным, а также предложил американскому миллиардеру пройти... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T20:18
2022-03-14T20:18
обострение ситуации в днр и лнр
сша
украина
илон маск
владимир путин
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с президентом России Владимиром Путиным, а также предложил американскому миллиардеру пройти подготовку в Чечне.В понедельник Маск заявил, что вызывает Путина на поединок, а ставкой будет Украина. Маск уточил, что "абсолютно серьезен" и "для него было бы честью", если Путин примет вызов."Илон Маск, я бы не советовал тебе тягаться с Путиным. Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника", - написал Кадыров в Telegram.Он предложил ему пройти подготовку в нескольких центрах Чечни, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном".
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сша, украина, илон маск, владимир путин, рамзан кадыров
20:18 14.03.2022
 
Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным

Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с Путиным и пройти спецподготовку в Чечне

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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ГРОЗНЫЙ, 14 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал Илону Маску не тягаться с президентом России Владимиром Путиным, а также предложил американскому миллиардеру пройти подготовку в Чечне.
В понедельник Маск заявил, что вызывает Путина на поединок, а ставкой будет Украина. Маск уточил, что "абсолютно серьезен" и "для него было бы честью", если Путин примет вызов.
"Илон Маск, я бы не советовал тебе тягаться с Путиным. Слишком разные весовые категории. И дело даже не в единоборствах или, например, в дзюдо. Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга - бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем - мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника", - написал Кадыров в Telegram.
Он предложил ему пройти подготовку в нескольких центрах Чечни, чтобы "из нежной Илоны стать брутальным Илоном".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 17:54
Рогозин стихами ответил Маску, вызвавшему Путина на поединок
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАУкраинаИлон МаскВладимир ПутинРамзан Кадыров
 
 
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