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ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778171972.html
ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин
ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.03.2022
ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин
Силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:25
2022-03-14T23:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
денис пушилин
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В Мариуполе все поставки боеприпасов, все поставки техники, они нами уже блокированы. То есть туда уже не поступает", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
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в мире, мариуполь, денис пушилин, донбасс, украина, вооруженные силы украины
23:25 14.03.2022 (обновлено: 23:26 14.03.2022)
 
ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин

Пушилин: Силы ДНР уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудники полиции ДНР
Сотрудники полиции ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудники полиции ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Мариуполе все поставки боеприпасов, все поставки техники, они нами уже блокированы. То есть туда уже не поступает", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Уничтоженная военная техника Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 20:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: ВС будут уничтожать ОПК Украины в ответ на удар по Донецку
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольДенис ПушилинДонбассУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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