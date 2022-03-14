https://ria.ru/20220314/mariupol-1778171972.html

ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин

ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.03.2022

ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин

Силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T23:25

2022-03-14T23:25

2022-03-14T23:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

денис пушилин

донбасс

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В Мариуполе все поставки боеприпасов, все поставки техники, они нами уже блокированы. То есть туда уже не поступает", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220314/opk-1778151526.html

мариуполь

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мариуполь, денис пушилин, донбасс, украина, вооруженные силы украины