https://ria.ru/20220314/mariupol-1778171972.html
ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин
ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин - РИА Новости, 14.03.2022
ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин
Силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T23:25
2022-03-14T23:25
2022-03-14T23:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
денис пушилин
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин."В Мариуполе все поставки боеприпасов, все поставки техники, они нами уже блокированы. То есть туда уже не поступает", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20220314/opk-1778151526.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, денис пушилин, донбасс, украина, вооруженные силы украины
23:25 14.03.2022 (обновлено: 23:26 14.03.2022)
ДНР заблокировала все поставки оружия в Мариуполь для ВСУ, заявил Пушилин
Пушилин: Силы ДНР уже заблокировали все поставки в Мариуполь оружия и техники для ВСУ