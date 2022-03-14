https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118835.html

В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов

В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов - РИА Новости, 14.03.2022

В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов

Уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:25

2022-03-14T17:25

2022-03-14T18:24

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев заявил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя.

https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118317.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь