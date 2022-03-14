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В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118835.html
В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов
В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов - РИА Новости, 14.03.2022
В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов
Уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:25
2022-03-14T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
мариуполь
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев заявил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя.
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118317.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь
17:25 14.03.2022 (обновлено: 18:24 14.03.2022)
 
В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов

Минобороны заявило о ликвидации основных огневых точек неонацистов в пригородах Мариуполя

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкМотострелковый взвод народной милиции ДНР на марше под Мариуполем
Мотострелковый взвод народной милиции ДНР на марше под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Мотострелковый взвод народной милиции ДНР на марше под Мариуполем. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Мизинцев заявил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя.
Окраины Мариуполя, за который идут бои - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 17:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом
 
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