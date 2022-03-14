https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118835.html
В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов
В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов - РИА Новости, 14.03.2022
В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов
Уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:25
2022-03-14T17:25
2022-03-14T18:24
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Мизинцев заявил, что в результате эффективных действий, формированиями ДНР при поддержке подразделений Вооруженных сил России 14 марта были точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя.
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118317.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь
17:25 14.03.2022 (обновлено: 18:24 14.03.2022)
В пригородах Мариуполя уничтожены практически все огневые точки неонацистов
Минобороны заявило о ликвидации основных огневых точек неонацистов в пригородах Мариуполя