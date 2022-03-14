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По периметру Мариуполя ликвидировали позиции неонацистов в жилых кварталах - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118414.html
По периметру Мариуполя ликвидировали позиции неонацистов в жилых кварталах
По периметру Мариуполя ликвидировали позиции неонацистов в жилых кварталах - РИА Новости, 14.03.2022
По периметру Мариуполя ликвидировали позиции неонацистов в жилых кварталах
Основные силы украинских боевиков на позициях на окраинах Мариуполя ликвидированы, заявило Минобороны России. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:24
2022-03-14T17:58
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Основные силы украинских боевиков на позициях на окраинах Мариуполя ликвидированы, заявило Минобороны России.Силы ДНР при поддержке российского спецназа уничтожили большинство огневых точек националистов в жилых кварталах по периметру города. "Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", — сказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.Сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Туда также доставлены 450 тонн медикаментов и другие предметы гуманитарной помощи.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что крупнейший город на азовском побережье полностью окружен, шла "зачистка его отдельных районов". В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.Минобороны совместно с силами ДНР и ЛНР с 24 февраля ведет военную спецоперацию. Ее целью Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220314/ukraina-1778117985.html
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ситуация в днр и лнр, в мире
17:24 14.03.2022 (обновлено: 17:58 14.03.2022)
 
По периметру Мариуполя ликвидировали позиции неонацистов в жилых кварталах

Минобороны сообщило о ликвидации по периметру Мариуполя основных позиций неонацистов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в танке Т-72 на окраинах Мариуполя
Военнослужащие Народной милиции ДНР в танке Т-72 на окраинах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в танке Т-72 на окраинах Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Основные силы украинских боевиков на позициях на окраинах Мариуполя ликвидированы, заявило Минобороны России.
Силы ДНР при поддержке российского спецназа уничтожили большинство огневых точек националистов в жилых кварталах по периметру города.
"Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", — сказал начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.
Сформированы четыре колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Туда также доставлены 450 тонн медикаментов и другие предметы гуманитарной помощи.
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На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули над ним контроль, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Седьмого марта замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что крупнейший город на азовском побережье полностью окружен, шла "зачистка его отдельных районов". В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в России возбуждено уголовное дело.
Минобороны совместно с силами ДНР и ЛНР с 24 февраля ведет военную спецоперацию. Ее целью Владимир Путин назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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