https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118317.html

В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом

В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом - РИА Новости, 14.03.2022

В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом

Массовая эвакуация населения началась из Мариуполя, в город доставляются колонны автобусов для вывоза граждан, сообщил начальник Национального центра управления РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T17:23

2022-03-14T17:23

2022-03-14T17:38

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Массовая эвакуация населения началась из Мариуполя, в город доставляются колонны автобусов для вывоза граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", - сказал Мизинцев."Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.Для эвакуации мариупольцев сформировано четыре колонны на 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь. Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания, рассказал Мизинцев."Прибывающие граждане будут обеспечиваться всем необходимым, оперативно решаться вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов – в образовательных учреждениях. С каждым мариупольцем, пережившим ужасы и унижения от неонацистов, будет проводиться индивидуальная работа с участием медицинских работников и сотрудников психологической службы", - отметил он.

https://ria.ru/20220314/pushilin-1778000005.html

https://ria.ru/20220314/mariupol-1778097554.html

мариуполь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мариуполь, в мире, украина, ситуация в днр и лнр