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В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом - РИА Новости, 14.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778118317.html
В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом
В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом - РИА Новости, 14.03.2022
В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом
Массовая эвакуация населения началась из Мариуполя, в город доставляются колонны автобусов для вывоза граждан, сообщил начальник Национального центра управления РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T17:23
2022-03-14T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Массовая эвакуация населения началась из Мариуполя, в город доставляются колонны автобусов для вывоза граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", - сказал Мизинцев."Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.Для эвакуации мариупольцев сформировано четыре колонны на 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь. Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания, рассказал Мизинцев."Прибывающие граждане будут обеспечиваться всем необходимым, оперативно решаться вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов – в образовательных учреждениях. С каждым мариупольцем, пережившим ужасы и унижения от неонацистов, будет проводиться индивидуальная работа с участием медицинских работников и сотрудников психологической службы", - отметил он.
https://ria.ru/20220314/pushilin-1778000005.html
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778097554.html
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мариуполь, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
17:23 14.03.2022 (обновлено: 17:38 14.03.2022)
 
В Мариуполь прибыла первая колонна с гуманитарным грузом

Первая колонна с 450 тоннами гуманитарного груза прибыла в Мариуполь

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОкраины Мариуполя, за который идут бои
Окраины Мариуполя, за который идут бои - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Окраины Мариуполя, за который идут бои
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Массовая эвакуация населения началась из Мариуполя, в город доставляются колонны автобусов для вывоза граждан, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15 часов открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов", - сказал Мизинцев.
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"Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания", - добавил начальник Национального центра управления обороной РФ.
Для эвакуации мариупольцев сформировано четыре колонны на 200 автобусов, из них 50 уже прибыли в Мариуполь. Все пострадавшие и изъявившие желание жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения, где для них созданы все условия для комфортного проживания, рассказал Мизинцев.
"Прибывающие граждане будут обеспечиваться всем необходимым, оперативно решаться вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов – в образовательных учреждениях. С каждым мариупольцем, пережившим ужасы и унижения от неонацистов, будет проводиться индивидуальная работа с участием медицинских работников и сотрудников психологической службы", - отметил он.
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