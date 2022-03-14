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По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778097554.html
По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей
По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей - РИА Новости, 14.03.2022
По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей
Режим тишины соблюдается в районе гуманитарного коридора из Мариуполя, из города по нему выехали более 160 частных автомобилей, сообщают украинские власти... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:02
2022-03-14T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
бердянск
запорожье
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Режим тишины соблюдается в районе гуманитарного коридора из Мариуполя, из города по нему выехали более 160 частных автомобилей, сообщают украинские власти города."Известно, что по состоянию на 13.00 (14.00 мск - ред.) из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более чем 160 личным автомобилям... По состоянию на данный момент известно, что мариупольцы, выехавшие на личных автомобилях, уже прошли Бердянск и продолжают движение в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что на данный момент в районе согласованного гуманитарного коридора соблюдается режим тишины", - говорится в сообщении мариупольского горсовета, опубликованном в его канале в Telegram.
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778048135.html
мариуполь
бердянск
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мариуполь, в мире, бердянск, запорожье, украина
16:02 14.03.2022 (обновлено: 16:09 14.03.2022)
 
По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей

По гуманитарному из Мариуполя выехали более 160 автомобилей, режим тишины соблюдается

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМашина с приклеенным листом бумаги с надписью "Дети" на дороге в Новоазовском районе
Машина с приклеенным листом бумаги с надписью Дети на дороге в Новоазовском районе - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Машина с приклеенным листом бумаги с надписью "Дети" на дороге в Новоазовском районе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Режим тишины соблюдается в районе гуманитарного коридора из Мариуполя, из города по нему выехали более 160 частных автомобилей, сообщают украинские власти города.
"Известно, что по состоянию на 13.00 (14.00 мск - ред.) из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более чем 160 личным автомобилям... По состоянию на данный момент известно, что мариупольцы, выехавшие на личных автомобилях, уже прошли Бердянск и продолжают движение в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что на данный момент в районе согласованного гуманитарного коридора соблюдается режим тишины", - говорится в сообщении мариупольского горсовета, опубликованном в его канале в Telegram.
Жители Мариуполя эвакуированные из города - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 13:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более 60 жителей Мариуполя и пригородов за сутки смогли уехать в Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВ миреБердянскЗапорожьеУкраина
 
 
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