https://ria.ru/20220314/mariupol-1778097554.html
По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей
По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей - РИА Новости, 14.03.2022
По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей
Режим тишины соблюдается в районе гуманитарного коридора из Мариуполя, из города по нему выехали более 160 частных автомобилей, сообщают украинские власти... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T16:02
2022-03-14T16:02
2022-03-14T16:09
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
в мире
бердянск
запорожье
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Режим тишины соблюдается в районе гуманитарного коридора из Мариуполя, из города по нему выехали более 160 частных автомобилей, сообщают украинские власти города."Известно, что по состоянию на 13.00 (14.00 мск - ред.) из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более чем 160 личным автомобилям... По состоянию на данный момент известно, что мариупольцы, выехавшие на личных автомобилях, уже прошли Бердянск и продолжают движение в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что на данный момент в районе согласованного гуманитарного коридора соблюдается режим тишины", - говорится в сообщении мариупольского горсовета, опубликованном в его канале в Telegram.
https://ria.ru/20220314/mariupol-1778048135.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, в мире, бердянск, запорожье, украина
16:02 14.03.2022 (обновлено: 16:09 14.03.2022)
По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей
По гуманитарному из Мариуполя выехали более 160 автомобилей, режим тишины соблюдается