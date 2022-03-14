https://ria.ru/20220314/mariupol-1778097554.html

По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей

По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей - РИА Новости, 14.03.2022

По гуманитарному коридору из Мариуполя выехали более 160 автомобилей

Режим тишины соблюдается в районе гуманитарного коридора из Мариуполя, из города по нему выехали более 160 частных автомобилей, сообщают украинские власти... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T16:02

2022-03-14T16:02

2022-03-14T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Режим тишины соблюдается в районе гуманитарного коридора из Мариуполя, из города по нему выехали более 160 частных автомобилей, сообщают украинские власти города."Известно, что по состоянию на 13.00 (14.00 мск - ред.) из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более чем 160 личным автомобилям... По состоянию на данный момент известно, что мариупольцы, выехавшие на личных автомобилях, уже прошли Бердянск и продолжают движение в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что на данный момент в районе согласованного гуманитарного коридора соблюдается режим тишины", - говорится в сообщении мариупольского горсовета, опубликованном в его канале в Telegram.

https://ria.ru/20220314/mariupol-1778048135.html

мариуполь

бердянск

запорожье

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, в мире, бердянск, запорожье, украина