https://ria.ru/20220314/mariupol-1778048135.html

Более 60 жителей Мариуполя и пригородов за сутки смогли уехать в Россию

Более 60 жителей Мариуполя и пригородов за сутки смогли уехать в Россию - РИА Новости, 14.03.2022

Более 60 жителей Мариуполя и пригородов за сутки смогли уехать в Россию

Более 60 мирных жителей из Мариуполя и пригорода за минувшие сутки смогли покинуть эту территорию и пересечь границу РФ в Ростовской области, сообщил РИА... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:08

2022-03-14T13:08

2022-03-14T13:22

обострение ситуации в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Более 60 мирных жителей из Мариуполя и пригорода за минувшие сутки смогли покинуть эту территорию и пересечь границу РФ в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах российского региона."За минувшие сутки из Мариуполя и его пригорода в Ростовскую область выехали 63 человека", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о мирных жителях.Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики утром в понедельник сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 86 человек, включая 15 детей.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что крупнейший город на азовском побережье полностью окружен, идет зачистка его отдельных районов. В Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, россия, украина