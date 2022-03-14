https://ria.ru/20220314/mariupol-1777990913.html

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 86 человек

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 86 человек - РИА Новости, 14.03.2022

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 86 человек

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов в Безыменное эвакуированы 86 человек,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:04

2022-03-14T09:04

2022-03-14T09:15

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов в Безыменное эвакуированы 86 человек, включая 15 детей."За минувшие сутки, с 08.00 13 марта до 08.00 14 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 86 человек, включая 15 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Уточняется, что они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. "Всего за период с 5 марта по 08.00 14 марта в ПОПН "Безыменное" эвакуированы 922 человека", - сообщил штаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/mariupol-1777951185.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс днр, вооруженные силы рф, мариуполь