https://ria.ru/20220314/mariupol-1777990913.html
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 86 человек
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 86 человек - РИА Новости, 14.03.2022
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 86 человек
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов в Безыменное эвакуированы 86 человек,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T09:04
2022-03-14T09:04
2022-03-14T09:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
мчс днр
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что за минувшие сутки из Мариуполя и его пригородов в Безыменное эвакуированы 86 человек, включая 15 детей."За минувшие сутки, с 08.00 13 марта до 08.00 14 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 86 человек, включая 15 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Уточняется, что они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. "Всего за период с 5 марта по 08.00 14 марта в ПОПН "Безыменное" эвакуированы 922 человека", - сообщил штаб.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220313/mariupol-1777951185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, мчс днр, вооруженные силы рф, мариуполь
09:04 14.03.2022 (обновлено: 09:15 14.03.2022)
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 86 человек
Из Мариуполя и пригородов за сутки эвакуировали 86 человек, включая 15 детей