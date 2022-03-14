В Варшаве потребовали от МАГАТЭ приостановить членство России
Министр климата Польши Москва потребовала от МАГАТЭ приостановить членство России
Международное агентство по атомной энергии
ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва обратилась к главе МАГАТЭ с требованием о приостановке членства России в этой организации в связи с ситуацией вокруг АЭС в Чернобыле и Запорожье.
В Минобороны РФ сообщали, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.
12 марта, 18:34"Росатом" рассказал о работе российских специалистов на ЧАЭС
Ранее МАГАТЭ сообщило, что российская сторона опровергла утверждения Украины о якобы планах РФ взять под полный контроль Запорожскую атомную электростанцию. Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме и контролируется специалистами МО РФ, сообщили ранее в ВС РФ.
Ранее совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за резолюцию Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине. Как заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, она содержит заведомо политически мотивированную ложь и ошибки. Китай проголосовал против документа. Его содержание не было опубликовано.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.