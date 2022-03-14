https://ria.ru/20220314/magate-1778001444.html

В Варшаве потребовали от МАГАТЭ приостановить членство России

В Варшаве потребовали от МАГАТЭ приостановить членство России - РИА Новости, 14.03.2022

В Варшаве потребовали от МАГАТЭ приостановить членство России

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва обратилась к главе МАГАТЭ с требованием о приостановке членства России в этой организации в связи с... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T10:12

2022-03-14T10:12

2022-03-14T10:12

в мире

польша

анна москва

магатэ

россия

украина

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 14 мар - РИА Новости. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва обратилась к главе МАГАТЭ с требованием о приостановке членства России в этой организации в связи с ситуацией вокруг АЭС в Чернобыле и Запорожье."Я обратилась к главе Международного агентства по атомной энергии с просьбой о приостановке членства России во всех органах этой организации", - цитирует Москву агентство РАР.Министр пояснила, что направила официальное письмо главе МАГАТЭ. По ее словам, Польша и другие члены МАГАТЭ "серьезно обеспокоены" ситуацией вокруг АЭС Чернобыля и Запорожья, а также в Чернобыльской зоне отчуждения.МИД РФ заявлял, что контроль над АЭС на Украине установлен для недопущения Киевом ядерных провокаций.В Минобороны РФ сообщали, что украинские войска нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС, российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания.Ранее МАГАТЭ сообщило, что российская сторона опровергла утверждения Украины о якобы планах РФ взять под полный контроль Запорожскую атомную электростанцию. Радиационный фон на Запорожской АЭС в норме и контролируется специалистами МО РФ, сообщили ранее в ВС РФ.Ранее совет управляющих МАГАТЭ проголосовал за резолюцию Канады и Польши по ядерной безопасности на Украине. Как заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, она содержит заведомо политически мотивированную ложь и ошибки. Китай проголосовал против документа. Его содержание не было опубликовано.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220313/chaes-1777956784.html

https://ria.ru/20220312/chaes-1777857992.html

https://ria.ru/20220311/chernobyl-1777673515.html

польша

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, анна москва, магатэ, россия, украина, санкции в отношении россии