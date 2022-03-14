https://ria.ru/20220314/luna-1778167733.html

Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне"

Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне" - РИА Новости, 14.03.2022

Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в понедельник, что освоение Луны должно быть обоснованным с точки зрения материальных ресурсов, посылать туда... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T22:26

2022-03-14T22:26

2022-03-14T23:09

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в понедельник, что освоение Луны должно быть обоснованным с точки зрения материальных ресурсов, посылать туда человека смысла нет, когда все задачи могут выполнить роботы."Нам-то это зачем? Зачем нашему человеку скакать по Луне?" — сказал он в эфире радио Sputnik.По словам Рогозина, присутствие человека обоснованно только там, где не может справиться автоматика. Для человека нужно гигантское количество систем жизнеобеспечения: "надо, чтобы он дышал, ходил в туалет, кормился, его развлекать нужно, чтобы он занимался физическими упражнениями, иначе через две недели начнет деградировать".Он также выразил сомнения в научной ценности новой американской лунной программы."Они хотят какого-то необычного человека туда послать. А я спрашиваю: зачем? Вот первый американский человек (по возобновленной программе полетов на Луну. — Прим. ред.) будет черная женщина, или, скажем, белый мужчина. Или желтый, но и не мужчина, и не женщина. Он решают свои национальные внутренние проблемы. То есть тот президент, который это сделает, при нем Америка будет первой", — сказал Рогозин.По его словам, каждый полет американцев на Луну по новой программе будет стоить 4,5 миллиарда долларов. Даже если России удастся сделать полеты на естественный спутник Земли дешевле, это все равно будут колоссальные траты, которые придется отнимать у образования, здравоохранения и других сфер, добавил Рогозин.

https://ria.ru/20220314/stantsiya-1778162889.html

https://ria.ru/20220314/mks-1778085043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

земля, сша, россия, в мире, роскосмос, луна, дмитрий рогозин