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Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне" - РИА Новости, 14.03.2022
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Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне"
Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне" - РИА Новости, 14.03.2022
Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в понедельник, что освоение Луны должно быть обоснованным с точки зрения материальных ресурсов, посылать туда... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T22:26
2022-03-14T23:09
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в понедельник, что освоение Луны должно быть обоснованным с точки зрения материальных ресурсов, посылать туда человека смысла нет, когда все задачи могут выполнить роботы."Нам-то это зачем? Зачем нашему человеку скакать по Луне?" — сказал он в эфире радио Sputnik.По словам Рогозина, присутствие человека обоснованно только там, где не может справиться автоматика. Для человека нужно гигантское количество систем жизнеобеспечения: "надо, чтобы он дышал, ходил в туалет, кормился, его развлекать нужно, чтобы он занимался физическими упражнениями, иначе через две недели начнет деградировать".Он также выразил сомнения в научной ценности новой американской лунной программы."Они хотят какого-то необычного человека туда послать. А я спрашиваю: зачем? Вот первый американский человек (по возобновленной программе полетов на Луну. — Прим. ред.) будет черная женщина, или, скажем, белый мужчина. Или желтый, но и не мужчина, и не женщина. Он решают свои национальные внутренние проблемы. То есть тот президент, который это сделает, при нем Америка будет первой", — сказал Рогозин.По его словам, каждый полет американцев на Луну по новой программе будет стоить 4,5 миллиарда долларов. Даже если России удастся сделать полеты на естественный спутник Земли дешевле, это все равно будут колоссальные траты, которые придется отнимать у образования, здравоохранения и других сфер, добавил Рогозин.
https://ria.ru/20220314/stantsiya-1778162889.html
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земля, сша, россия, в мире, роскосмос, луна, дмитрий рогозин
22:26 14.03.2022 (обновлено: 23:09 14.03.2022)
 
Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне"

Глава "Роскосмоса" Рогозин сомневается, что россиянам нужно "скакать по Луне"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в понедельник, что освоение Луны должно быть обоснованным с точки зрения материальных ресурсов, посылать туда человека смысла нет, когда все задачи могут выполнить роботы.
"Нам-то это зачем? Зачем нашему человеку скакать по Луне?" — сказал он в эфире радио Sputnik.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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Рогозин рассказал о планах создания военно-прикладной орбитальной станции
По словам Рогозина, присутствие человека обоснованно только там, где не может справиться автоматика. Для человека нужно гигантское количество систем жизнеобеспечения: "надо, чтобы он дышал, ходил в туалет, кормился, его развлекать нужно, чтобы он занимался физическими упражнениями, иначе через две недели начнет деградировать".
Он также выразил сомнения в научной ценности новой американской лунной программы.
"Они хотят какого-то необычного человека туда послать. А я спрашиваю: зачем? Вот первый американский человек (по возобновленной программе полетов на Луну. — Прим. ред.) будет черная женщина, или, скажем, белый мужчина. Или желтый, но и не мужчина, и не женщина. Он решают свои национальные внутренние проблемы. То есть тот президент, который это сделает, при нем Америка будет первой", — сказал Рогозин.
По его словам, каждый полет американцев на Луну по новой программе будет стоить 4,5 миллиарда долларов. Даже если России удастся сделать полеты на естественный спутник Земли дешевле, это все равно будут колоссальные траты, которые придется отнимать у образования, здравоохранения и других сфер, добавил Рогозин.
Международная космическая станция с пристыкованным модулем Наука - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
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