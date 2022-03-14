https://ria.ru/20220314/lukoyl-1778021358.html

Лукойл открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море

Лукойл открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море - РИА Новости, 14.03.2022

Лукойл открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море

"Лукойл" открыл в Каспийском море крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 миллиардов кубометров, сообщили Роснедра. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:40

2022-03-14T11:40

2022-03-14T11:43

экономика

каспийское море

махачкала

лукойл-нижневолжскнефть

россия

природный газ

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Лукойл" открыл в Каспийском море крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 миллиардов кубометров, сообщили Роснедра."Месторождение Хазри (открытие 2022 года). Недропользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 миллиардов кубических метров, конденсата – 8,2 миллиона тонн", - говорится в релизе ведомства.Месторождение расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы, добавили в Роснедрах.

https://ria.ru/20220313/shveytsariya-1777963264.html

каспийское море

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, каспийское море, махачкала, лукойл-нижневолжскнефть, россия, природный газ