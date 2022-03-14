https://ria.ru/20220314/lukoyl-1778021358.html
Лукойл открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море
Лукойл открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море - РИА Новости, 14.03.2022
Лукойл открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море
"Лукойл" открыл в Каспийском море крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 миллиардов кубометров, сообщили Роснедра. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:40
2022-03-14T11:40
2022-03-14T11:43
экономика
каспийское море
махачкала
лукойл-нижневолжскнефть
россия
природный газ
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. "Лукойл" открыл в Каспийском море крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 миллиардов кубометров, сообщили Роснедра."Месторождение Хазри (открытие 2022 года). Недропользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 миллиардов кубических метров, конденсата – 8,2 миллиона тонн", - говорится в релизе ведомства.Месторождение расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы, добавили в Роснедрах.
https://ria.ru/20220313/shveytsariya-1777963264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, каспийское море, махачкала, лукойл-нижневолжскнефть, россия, природный газ
11:40 14.03.2022 (обновлено: 11:43 14.03.2022)
Лукойл открыл крупное газовое месторождение в Каспийском море
Лукойл открыл газовое месторождение Хазри в Каспийском море с запасами 48 миллиардов кубов