https://ria.ru/20220314/london-1778055702.html
В Лондоне анархисты захватили, предположительно, особняк Дерипаски
В Лондоне анархисты захватили, предположительно, особняк Дерипаски - РИА Новости, 14.03.2022
В Лондоне анархисты захватили, предположительно, особняк Дерипаски
Участники анархистского движения захватили здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T13:40
2022-03-14T13:40
2022-03-14T21:58
в мире
олег дерипаска
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ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости. Участники анархистского движения захватили здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске."Оккупировав этот особняк, мы хотим показать солидарность с украинским народом, а также с российским народом, который никогда не давал согласия на это безумие", — говорится в сообщении на странице группы resistlondon в твиттере.Пост сопровождается фотографией дома, который, предположительно, находится в фешенебельном районе Белгравия. Из одного окна вывешен украинский флаг, а на двери — баннер с надписью "Мы освободили эту собственность".На снимке виден полицейский автомобиль, в публикации отмечается, что "полиция находится на месте на улице".Участники движения утверждают, что особняк будет использоваться для размещения украинских беженцев, а также поддержки народов всех стран и этнических групп.На момент публикации сообщения РИА Новости не владеет официальным комментарием представителей российского бизнесмена и британской полиции.
https://ria.ru/20220305/osobnyaki-1776851492.html
https://ria.ru/20220305/sobstvennost-1776678810.html
РИА Новости
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Взлом полицией особняка в Лондоне, приписываемого Дерипаске, который захвачен радикалами
Полиция в Лондоне начала готовить штурм захваченного радикалами особняка, владение которым приписывают Дерипаске, полицейские взломали дверь
2022-03-14T13:40
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PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег дерипаска
13:40 14.03.2022 (обновлено: 21:58 14.03.2022)
В Лондоне анархисты захватили, предположительно, особняк Дерипаски
В Лондоне анархисты захватили особняк, который, предположительно, принадлежит Дерипаске
ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости. Участники анархистского движения захватили здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
"Оккупировав этот особняк, мы хотим показать солидарность с украинским народом, а также с российским народом, который никогда не давал согласия на это безумие", — говорится в сообщении на странице группы resistlondon в твиттере
.
Пост сопровождается фотографией дома, который, предположительно, находится в фешенебельном районе Белгравия. Из одного окна вывешен украинский флаг, а на двери — баннер с надписью "Мы освободили эту собственность".
На снимке виден полицейский автомобиль, в публикации отмечается, что "полиция находится на месте на улице".
Участники движения утверждают, что особняк будет использоваться для размещения украинских беженцев, а также поддержки народов всех стран и этнических групп.
На момент публикации сообщения РИА Новости не владеет официальным комментарием представителей российского бизнесмена и британской полиции.