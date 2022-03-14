https://ria.ru/20220314/london-1778055702.html

В Лондоне анархисты захватили, предположительно, особняк Дерипаски

В Лондоне анархисты захватили, предположительно, особняк Дерипаски - РИА Новости, 14.03.2022

В Лондоне анархисты захватили, предположительно, особняк Дерипаски

Участники анархистского движения захватили здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T13:40

2022-03-14T13:40

2022-03-14T21:58

в мире

олег дерипаска

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ЛОНДОН, 14 мар — РИА Новости. Участники анархистского движения захватили здание в Лондоне, которое, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске."Оккупировав этот особняк, мы хотим показать солидарность с украинским народом, а также с российским народом, который никогда не давал согласия на это безумие", — говорится в сообщении на странице группы resistlondon в твиттере.Пост сопровождается фотографией дома, который, предположительно, находится в фешенебельном районе Белгравия. Из одного окна вывешен украинский флаг, а на двери — баннер с надписью "Мы освободили эту собственность".На снимке виден полицейский автомобиль, в публикации отмечается, что "полиция находится на месте на улице".Участники движения утверждают, что особняк будет использоваться для размещения украинских беженцев, а также поддержки народов всех стран и этнических групп.На момент публикации сообщения РИА Новости не владеет официальным комментарием представителей российского бизнесмена и британской полиции.

https://ria.ru/20220305/osobnyaki-1776851492.html

https://ria.ru/20220305/sobstvennost-1776678810.html

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Дарья Буймова

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Взлом полицией особняка в Лондоне, приписываемого Дерипаске, который захвачен радикалами Полиция в Лондоне начала готовить штурм захваченного радикалами особняка, владение которым приписывают Дерипаске, полицейские взломали дверь 2022-03-14T13:40 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, олег дерипаска