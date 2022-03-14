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Двое мужчин ранены при обстреле населенного пункта Калиново в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/lnr-1778064340.html
Двое мужчин ранены при обстреле населенного пункта Калиново в ЛНР
Двое мужчин ранены при обстреле населенного пункта Калиново в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
Двое мужчин ранены при обстреле населенного пункта Калиново в ЛНР
Двое мужчин получили ранения в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново в Луганской народной республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:06
2022-03-14T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
украина
россия
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново в Луганской народной республике со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново ранены двое мужчин 1981 и 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В представительстве добавили, что в результате обстрела был также разрушен жилой дом, повреждена линия электропередач 6 кВт. Без электроснабжения остались 292 абонента.Ранее в ЛНР сообщали, что украинские войска чуть более чем за час три раза открывали огонь по населенным пунктам Калиново и Ирмино в Луганской народной республике, всего выпустили 17 снарядов калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220314/raketa-1778047643.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, украина, россия
14:06 14.03.2022 (обновлено: 14:23 14.03.2022)
 
Двое мужчин ранены при обстреле населенного пункта Калиново в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Калиново в ЛНР, двое мужчин ранены

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости
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Последствия обстрела в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Двое мужчин получили ранения в результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново в Луганской народной республике со стороны украинских войск, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Калиново ранены двое мужчин 1981 и 1977 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. В представительстве добавили, что в результате обстрела был также разрушен жилой дом, повреждена линия электропередач 6 кВт. Без электроснабжения остались 292 абонента.
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Ранее в ЛНР сообщали, что украинские войска чуть более чем за час три раза открывали огонь по населенным пунктам Калиново и Ирмино в Луганской народной республике, всего выпустили 17 снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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