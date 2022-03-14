https://ria.ru/20220314/lnr-1778039199.html

ГП ЛНР обнаружила мины и бронетехнику на брошенных украинских позициях

ГП ЛНР обнаружила мины и бронетехнику на брошенных украинских позициях - РИА Новости, 14.03.2022

ГП ЛНР обнаружила мины и бронетехнику на брошенных украинских позициях

Сотрудники Генеральной прокуратуры Луганской народной республики обнаружили порядка трехсот мин и четыре бронетранспортера в освобожденном Станично-Луганском... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T12:31

2022-03-14T12:31

2022-03-14T12:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Сотрудники Генеральной прокуратуры Луганской народной республики обнаружили порядка трехсот мин и четыре бронетранспортера в освобожденном Станично-Луганском районе, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики отступая оставляют большое количество боеприпасов, техники и вооружения."Работниками Генеральной прокуратуры ЛНР на брошенных позициях вооруженных формирований Украины в Станично-Луганском районе ЛНР обнаружены и изъяты 294 мины калибра 82 миллиметра, две мины калибра 120 миллиметров и четыре бронетранспортера", - заявил представитель пресс-службы Генпрокуратуры республики.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/tekhnika-1778019865.html

https://ria.ru/20220312/video-1777793260.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, вооруженные силы рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия