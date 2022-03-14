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ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220314/lnr-1778004137.html
ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ЛНР
ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ЛНР - РИА Новости, 14.03.2022
ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ЛНР
Украинские войска в течение часа обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике, в том числе выпустили 20 снарядов из "Градов", сообщило в... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T10:27
2022-03-14T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
лнр
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в течение часа обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике, в том числе выпустили 20 снарядов из "Градов", сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по трем населенным пунктам (Луганской Народной) Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале.В том числе по направлениям: населенный пункт Золотое-4 – Золотое-5: миномет 120 миллиметров (10 минут); населенный пункт Золотое-4 – Первомайск: миномет 120 миллиметров (6 минут); населенный пункт Орехово – Березовское: РСЗО БМ-21 (20 снарядов).Сведения об обстрелах были зафиксированы представительством ЛНР в СЦКК по состоянию на 8.20, 9.00 и 9.20 14 марта.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220314/avdeevka-1778008859.html
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в мире, украина, лнр, ситуация в днр и лнр
10:27 14.03.2022 (обновлено: 10:45 14.03.2022)
 
ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ЛНР

В ЛНР сообщили о трех обстрелах со стороны ВСУ за час

© AP Photo / Mykola TymchenkoУкраинские военные учения
Украинские военные учения - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© AP Photo / Mykola Tymchenko
Украинские военные учения. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска в течение часа обстреляли три населенных пункта в Луганской народной республике, в том числе выпустили 20 снарядов из "Градов", сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три обстрела по трем населенным пунктам (Луганской Народной) Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
В том числе по направлениям: населенный пункт Золотое-4 – Золотое-5: миномет 120 миллиметров (10 минут); населенный пункт Золотое-4 – Первомайск: миномет 120 миллиметров (6 минут); населенный пункт Орехово – Березовское: РСЗО БМ-21 (20 снарядов).
Сведения об обстрелах были зафиксированы представительством ЛНР в СЦКК по состоянию на 8.20, 9.00 и 9.20 14 марта.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР.
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