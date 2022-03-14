https://ria.ru/20220314/letchik-1778019571.html
Летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты
Летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты - РИА Новости, 14.03.2022
Летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты
Летчик российского штурмовика Су-25 смог посадить самолет после того, как его подбили из украинского ПЗРК, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T11:33
2022-03-14T11:33
2022-03-14T14:31
обострение ситуации в днр и лнр
россия
су-25
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Летчик российского штурмовика Су-25 смог посадить самолет после того, как его подбили из украинского ПЗРК, сообщили в Минобороны.Ведомство опубликовало видео поврежденной машины."При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в штурмовик Су-25, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим Вооруженных сил Украины", — рассказали в Минобороны.Экипаж, оценив обстановку, отключил поврежденный двигатель и не стал покидать самолет.В свою очередь, летчик ведущей машины подполковник Денис Литвинов, понимая, что самолет товарища не выдержит повторного попадания ракеты, перестроился и прикрыл его.В ведомстве уточнили, что "благодаря хладнокровным и умелым действиям летчика Дениса Литвинова удалось сохранить жизнь своему товарищу и боевой самолет, оба летчика представлены к государственным наградам".
https://ria.ru/20220314/diversiya-1777977759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, су-25, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
11:33 14.03.2022 (обновлено: 14:31 14.03.2022)
Летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты
Летчик российского штурмовика Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Летчик российского штурмовика Су-25 смог посадить самолет после того, как его подбили из украинского ПЗРК, сообщили в Минобороны.
Ведомство опубликовало видео поврежденной машины.
"При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в штурмовик Су-25
, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим Вооруженных сил Украины", — рассказали в Минобороны.
Экипаж, оценив обстановку, отключил поврежденный двигатель и не стал покидать самолет.
В свою очередь, летчик ведущей машины подполковник Денис Литвинов, понимая, что самолет товарища не выдержит повторного попадания ракеты, перестроился и прикрыл его.
"Летчик второго самолета визуально обнаружил пуск второй ракеты и, отстреливая тепловые ловушки, сумел увести ракету в сторону. При заходе на посадку летчик поврежденного Су-25 доложил об отказе систем управления и контроля самолета, выполняя посадку по командам летчика, прикрывающего его. Посадка произведена без происшествий", — добавили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что "благодаря хладнокровным и умелым действиям летчика Дениса Литвинова удалось сохранить жизнь своему товарищу и боевой самолет, оба летчика представлены к государственным наградам".