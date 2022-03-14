https://ria.ru/20220314/letchik-1778019571.html

Летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты

Летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты - РИА Новости, 14.03.2022

Летчик российского Су-25 посадил самолет после попадания украинской ракеты

Летчик российского штурмовика Су-25 смог посадить самолет после того, как его подбили из украинского ПЗРК, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T11:33

2022-03-14T11:33

2022-03-14T14:31

обострение ситуации в днр и лнр

россия

су-25

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Летчик российского штурмовика Су-25 смог посадить самолет после того, как его подбили из украинского ПЗРК, сообщили в Минобороны.Ведомство опубликовало видео поврежденной машины."При выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции в штурмовик Су-25, следующий в паре вторым, попала ракета переносного зенитно-ракетного комплекса, выпущенная с земли военнослужащим Вооруженных сил Украины", — рассказали в Минобороны.Экипаж, оценив обстановку, отключил поврежденный двигатель и не стал покидать самолет.В свою очередь, летчик ведущей машины подполковник Денис Литвинов, понимая, что самолет товарища не выдержит повторного попадания ракеты, перестроился и прикрыл его.В ведомстве уточнили, что "благодаря хладнокровным и умелым действиям летчика Дениса Литвинова удалось сохранить жизнь своему товарищу и боевой самолет, оба летчика представлены к государственным наградам".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, су-25, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф