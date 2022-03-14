https://ria.ru/20220314/lekarstva-1778093058.html

Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках

Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках - РИА Новости, 14.03.2022

Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках

Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:43

2022-03-14T15:43

2022-03-14T15:43

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптечных организациях минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством."Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств",- говорится в сообщении.Минимальный ассортимент лекарственных средств – это список лекарственных препаратов, которые необходимы для медицинской помощи населению, в том числе препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220310/lekarstva-1777485217.html

https://ria.ru/20220310/tseny-1777434542.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)