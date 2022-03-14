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Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках - РИА Новости, 14.03.2022
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Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках
Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках - РИА Новости, 14.03.2022
Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках
Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:43
2022-03-14T15:43
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптечных организациях минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством."Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств",- говорится в сообщении.Минимальный ассортимент лекарственных средств – это список лекарственных препаратов, которые необходимы для медицинской помощи населению, в том числе препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220310/lekarstva-1777485217.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
15:43 14.03.2022
 
Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках

Росздравнадзор не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимума лекарств

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудница аптеки
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптечных организациях минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством.
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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В Госдуму внесли проект, разрешающий ввоз лекарств в оригинальной упаковке
"Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств",- говорится в сообщении.
Минимальный ассортимент лекарственных средств – это список лекарственных препаратов, которые необходимы для медицинской помощи населению, в том числе препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний, отметили в ведомстве.
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
10 марта, 11:54
Генпрокуратура проверит обоснованность цен на лекарства в регионах
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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