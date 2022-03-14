https://ria.ru/20220314/lekarstva-1778093058.html
Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках
Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках - РИА Новости, 14.03.2022
Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках
Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:43
2022-03-14T15:43
2022-03-14T15:43
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Росздравнадзор за последний месяц не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств, сообщила пресс-служба ведомства.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптечных организациях минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством."Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории РФ не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств",- говорится в сообщении.Минимальный ассортимент лекарственных средств – это список лекарственных препаратов, которые необходимы для медицинской помощи населению, в том числе препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, простудных заболеваний, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220310/lekarstva-1777485217.html
https://ria.ru/20220310/tseny-1777434542.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_56a039e8679afd0a398e3602e997b882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Росздравнадзор не выявил нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках
Росздравнадзор не выявил нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимума лекарств