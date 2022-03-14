https://ria.ru/20220314/lekarstva-1777973418.html

Эксперт рассказал о серьезной проблеме рынка лекарств

Эксперт рассказал о серьезной проблеме рынка лекарств - РИА Новости, 14.03.2022

Эксперт рассказал о серьезной проблеме рынка лекарств

Одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T01:11

2022-03-14T01:11

2022-03-14T01:11

россия

экономика

здравоохранение

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.Лихорадочный спрос создает угрозу системе здравоохранения. Еще он опасен тем, что некоторые пациенты остаются без действительно нужных препаратов, тогда как тот, кто скупил лекарства, потом может их просто выкинуть.Кроме того, ажиотаж создает лишнюю нагрузку на участников фармрынка на всех уровнях — от производственного звена до товаропроводящей цепочки, которая потом сменится обвалом. Ведь после ажиотажа наступит затишье — едва ли доходы населения в ближайшее время будут значимо повышаться, обращает внимание эксперт.

https://ria.ru/20220311/importozameschenie-1777762405.html

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россия, экономика, здравоохранение