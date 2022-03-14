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Эксперт рассказал о серьезной проблеме рынка лекарств
Эксперт рассказал о серьезной проблеме рынка лекарств - РИА Новости, 14.03.2022
Эксперт рассказал о серьезной проблеме рынка лекарств
Одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T01:11
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россия
экономика
здравоохранение
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.Лихорадочный спрос создает угрозу системе здравоохранения. Еще он опасен тем, что некоторые пациенты остаются без действительно нужных препаратов, тогда как тот, кто скупил лекарства, потом может их просто выкинуть.Кроме того, ажиотаж создает лишнюю нагрузку на участников фармрынка на всех уровнях — от производственного звена до товаропроводящей цепочки, которая потом сменится обвалом. Ведь после ажиотажа наступит затишье — едва ли доходы населения в ближайшее время будут значимо повышаться, обращает внимание эксперт.
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россия, экономика, здравоохранение
01:11 14.03.2022
 
Эксперт рассказал о серьезной проблеме рынка лекарств

Эксперт Беспалов назвал ажиотажный спрос серьезной проблемой лекарственного рынка

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские препараты
Медицинские препараты - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинские препараты
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Одна из серьезных проблем на рынке лекарств – ажиотажный спрос, рассказал агентству “Прайм” директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Лихорадочный спрос создает угрозу системе здравоохранения. Еще он опасен тем, что некоторые пациенты остаются без действительно нужных препаратов, тогда как тот, кто скупил лекарства, потом может их просто выкинуть.
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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Кроме того, ажиотаж создает лишнюю нагрузку на участников фармрынка на всех уровнях — от производственного звена до товаропроводящей цепочки, которая потом сменится обвалом. Ведь после ажиотажа наступит затишье — едва ли доходы населения в ближайшее время будут значимо повышаться, обращает внимание эксперт.
 
РоссияЭкономикаЗдравоохранение
 
 
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