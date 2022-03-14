https://ria.ru/20220314/kurs-1778082813.html

Официальный курс доллара на вторник понизился на полтора рубля

Официальный курс доллара на вторник понизился на полтора рубля - РИА Новости, 14.03.2022

Официальный курс доллара на вторник понизился на полтора рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, понизился на 1,718 рубля, до 127,2343 рубля, курс доллара - на 1,5554 рубля, до 115,1963 рубля,... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T15:09

2022-03-14T15:09

2022-03-14T15:43

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

валюта

евро

доллар

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769372045_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fcea11344d23f8b996a72da4e54a2234.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, понизился на 1,718 рубля, до 127,2343 рубля, курс доллара - на 1,5554 рубля, до 115,1963 рубля, следует из данных Банка России.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта, евро, доллар, рубль, динамика курсов валют