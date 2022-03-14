https://ria.ru/20220314/kurs-1778082813.html
Официальный курс доллара на вторник понизился на полтора рубля
Официальный курс доллара на вторник понизился на полтора рубля - РИА Новости, 14.03.2022
Официальный курс доллара на вторник понизился на полтора рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, понизился на 1,718 рубля, до 127,2343 рубля, курс доллара - на 1,5554 рубля, до 115,1963 рубля,... РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T15:09
2022-03-14T15:09
2022-03-14T15:43
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, понизился на 1,718 рубля, до 127,2343 рубля, курс доллара - на 1,5554 рубля, до 115,1963 рубля, следует из данных Банка России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, валюта, евро, доллар, рубль, динамика курсов валют
15:09 14.03.2022 (обновлено: 15:43 14.03.2022)
Официальный курс доллара на вторник понизился на полтора рубля
Официальный курс доллара на вторник составил 115,2 рубля, евро — 127,23 рубля