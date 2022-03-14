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В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине
В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине - РИА Новости, 14.03.2022
В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине
Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о смещении президента России Владимира Путина для решения обострившейся ситуации на украинской территории вызывают РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:29
2022-03-14T14:29
2022-03-14T14:36
в мире
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о смещении президента России Владимира Путина для решения обострившейся ситуации на украинской территории вызывают сомнения в профпригодности украинского министра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кулеба, выступая с видеообращением на мероприятии американской некоммерческой организации "Инициатива по возобновлению демократии" заявил, что для прекращения конфликта достаточно "убрать президента РФ Путина", а для восстановления мира - провести "депутинизацию" России. В своей речи Кулеба использовал слово removal, что в переводе с английского означает смещение, удаление или снятие с занимаемой должности."Безусловно, это изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий кулеба
14:29 14.03.2022 (обновлено: 14:36 14.03.2022)
В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине
Песков усомнился в профпригодности главы МИД Украины Кулебы после его слов о Путине