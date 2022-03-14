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В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине - РИА Новости, 14.03.2022
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В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине
В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине - РИА Новости, 14.03.2022
В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине
Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о смещении президента России Владимира Путина для решения обострившейся ситуации на украинской территории вызывают РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T14:29
2022-03-14T14:36
в мире
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о смещении президента России Владимира Путина для решения обострившейся ситуации на украинской территории вызывают сомнения в профпригодности украинского министра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кулеба, выступая с видеообращением на мероприятии американской некоммерческой организации "Инициатива по возобновлению демократии" заявил, что для прекращения конфликта достаточно "убрать президента РФ Путина", а для восстановления мира - провести "депутинизацию" России. В своей речи Кулеба использовал слово removal, что в переводе с английского означает смещение, удаление или снятие с занимаемой должности."Безусловно, это изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности", - сказал Песков журналистам.
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в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий кулеба
14:29 14.03.2022 (обновлено: 14:36 14.03.2022)
 
В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине

Песков усомнился в профпригодности главы МИД Украины Кулебы после его слов о Путине

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о смещении президента России Владимира Путина для решения обострившейся ситуации на украинской территории вызывают сомнения в профпригодности украинского министра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кулеба, выступая с видеообращением на мероприятии американской некоммерческой организации "Инициатива по возобновлению демократии" заявил, что для прекращения конфликта достаточно "убрать президента РФ Путина", а для восстановления мира - провести "депутинизацию" России. В своей речи Кулеба использовал слово removal, что в переводе с английского означает смещение, удаление или снятие с занимаемой должности.
"Безусловно, это изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности", - сказал Песков журналистам.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
Вчера, 01:02
Захарова прокомментировала слова Кулебы о Путине
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковДмитрий Кулеба
 
 
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