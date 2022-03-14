https://ria.ru/20220314/kuleba-1778071471.html

В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине

В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине - РИА Новости, 14.03.2022

В Кремле усомнились в профпригодности главы МИД Украины после слов о Путине

Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о смещении президента России Владимира Путина для решения обострившейся ситуации на украинской территории вызывают РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T14:29

2022-03-14T14:29

2022-03-14T14:36

в мире

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о смещении президента России Владимира Путина для решения обострившейся ситуации на украинской территории вызывают сомнения в профпригодности украинского министра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кулеба, выступая с видеообращением на мероприятии американской некоммерческой организации "Инициатива по возобновлению демократии" заявил, что для прекращения конфликта достаточно "убрать президента РФ Путина", а для восстановления мира - провести "депутинизацию" России. В своей речи Кулеба использовал слово removal, что в переводе с английского означает смещение, удаление или снятие с занимаемой должности."Безусловно, это изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220314/zayavlenie-1777974997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий кулеба