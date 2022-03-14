https://ria.ru/20220314/krym-1777994084.html

В Крыму рассказали о шагах по восстановлению связей с Херсонской областью

В Крыму рассказали о шагах по восстановлению связей с Херсонской областью - РИА Новости, 14.03.2022

В Крыму рассказали о шагах по восстановлению связей с Херсонской областью

Крым делает первые шаги по восстановлению утраченных восемь лет назад экономических связей с Херсонской областью Украины, сообщил РИА Новости советник главы... РИА Новости, 14.03.2022

2022-03-14T09:23

2022-03-14T09:23

2022-03-14T09:23

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

херсонская область

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости. Крым делает первые шаги по восстановлению утраченных восемь лет назад экономических связей с Херсонской областью Украины, сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."Сейчас предпринимаются первые шаги по восстановлению утраченных восемь лет назад экономических связей с соседней с нами Херсонской областью Украины. Инициатива, прежде всего, исходит от херсонских аграриев. Их интересуют утраченные в Крыму хорошо знакомые им перспективные рынки сбыта", - сказал Крючков агентству.По его словам, аграрии заинтересованы уже предстоящим летом и осенью торговать овощами и арбузами в Крыму."Мы идем им навстречу, показываем, что их интересует, и готовы оказывать содействие при условии поставок качественной продукции", - подчеркнул Крючков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220314/koridor-1777981633.html

https://ria.ru/20220314/ukraina-1777985234.html

донецкая народная республика

россия

херсонская область

республика крым

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, херсонская область , республика крым