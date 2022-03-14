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В бундестаге заявили о вреде поставок вооружения Украине
В бундестаге заявили о вреде поставок вооружения Украине - РИА Новости, 14.03.2022
В бундестаге заявили о вреде поставок вооружения Украине
Санкции в отношении России и поставки вооружения Киеву не решат текущий кризис, нейтральный статус Украины был бы разумным решением, заявила в интервью Die Welt РИА Новости, 14.03.2022
2022-03-14T04:17
2022-03-14T04:17
в мире
германия
украина
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Санкции в отношении России и поставки вооружения Киеву не решат текущий кризис, нейтральный статус Украины был бы разумным решением, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт.По ее словам, оружие, которое поставляется Украине, лишь затягивает кризис, при этом оно никак не поможет Киеву. Кроме того, обещание членства в НАТО также не помогло Украине, отметила парламентарий.Вагенкнехт напомнила о резкой реакции России на накачку Украины вооружением и ее вялотекущую интеграцию в альянс, указав на наличие в стране американских военных и проведении на ее территории учений НАТО.Как заявила Вагенкнехт, без "ползучей" интеграции Украины в Североатлантический альянс текущего кризиса, вероятно, не произошло бы. Также она привела мнение американского внешнеполитического деятеля Джорджа Кеннана, который в свое время предупреждал о негативных последствиях расширения НАТО на восток."Гарантированный нейтралитет (Украины. – прим. ред.) был бы разумным (решением. – прим. ред.) по многим причинам", - добавила депутат.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти меры серьезными, однако подчеркнул, что Россия к ним заблаговременно готовилась. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные санкции, соответствующие интересам России. Как указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки оружия Украине со стороны стран Запада являются опасным явлением.
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в мире, германия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, донецкая народная республика, россия, нато, госдума рф, луганская народная республика
04:17 14.03.2022
 
В бундестаге заявили о вреде поставок вооружения Украине

Депутат Вагенкнехт: санкции против России и поставки вооружения Украине не решают кризис

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Санкции в отношении России и поставки вооружения Киеву не решат текущий кризис, нейтральный статус Украины был бы разумным решением, заявила в интервью Die Welt депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт.
По ее словам, оружие, которое поставляется Украине, лишь затягивает кризис, при этом оно никак не поможет Киеву. Кроме того, обещание членства в НАТО также не помогло Украине, отметила парламентарий.
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Вагенкнехт напомнила о резкой реакции России на накачку Украины вооружением и ее вялотекущую интеграцию в альянс, указав на наличие в стране американских военных и проведении на ее территории учений НАТО.
Как заявила Вагенкнехт, без "ползучей" интеграции Украины в Североатлантический альянс текущего кризиса, вероятно, не произошло бы. Также она привела мнение американского внешнеполитического деятеля Джорджа Кеннана, который в свое время предупреждал о негативных последствиях расширения НАТО на восток.
"Гарантированный нейтралитет (Украины. – прим. ред.) был бы разумным (решением. – прим. ред.) по многим причинам", - добавила депутат.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Западные страны в ответ на начало операции ввели новые антироссийские санкции, очередные с 2014 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал эти меры серьезными, однако подчеркнул, что Россия к ним заблаговременно готовилась. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные санкции, соответствующие интересам России. Как указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки оружия Украине со стороны стран Запада являются опасным явлением.
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